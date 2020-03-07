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ANKARA

Emniyet uyardı: Koronavirüs provakatörlerine geçit yok

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koronavirüs (COVID-19) provokatörlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Yetkililer, vatandaşı korku ve paniğe sürükleyerek düzeni bozan paylaşımlar yapanların 7/24 izlendiğini, provokatörlerin adli mercilere sevk edileceğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün daha fazla ülkeye yayılan koronavirüs, korku salmaya devam ediyor. Tüm komşu ülkelerde görülmesine rağmen Türkiye'de henüz vakaya rastlanmasa da, sosyal medya provokatörler, vatandaşı paniğe sürüklüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, bazı sosyal medya platformlarında koronavirüsle ilgili olarak "Türkiye'de de salgının görüldüğü ile ilgili" yapılan paylaşımlara ilişkin olarak açıklama yaptı.

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7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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  • Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız sosyal medya üzerinde milli ve manevi değerlere saldırı ile sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak yapılan hakaret ve saldırılar ile korku ve panik oluşturarak kamu düzenini bozan paylaşım yapan hesapları tespit etmek amacıyla 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.

Sahte hesaplar izleniyor

Bu doğrultuda yapılan incelemeler sonucunda, son günlerde dünyada birçok kişinin ölümüne sebep olan Korona Virüsü(COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak kamuoyunu endişeye düşüren korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar tespit edilmiştir. Bu şekilde halkı korkutma amaçlı paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli çalışmalar başlatılmış olup en kısa süre içerisinde adli mercilere sevki sağlanacaktır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz.

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