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Gündem Emniyetten camideki provokasyona ilişkin açıklama Tahrik etme amacı taşıyor
GAZİANTEP

Emniyetten camideki provokasyona ilişkin ​açıklama: Tahrik etme amacı taşıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Gaziantep'teki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, itikaf ibadetini bahane edip camiide kolluk kuvvetlerine zorluk çıkaranların gözaltına alındığı belirtilerek, "Meydana gelen olayın istismar üzerinden tahrik etme amacı taşıdığı açık ve nettir" denildi.

Haber Merkezi DHA
Emniyetten camideki provokasyona ilişkin ​açıklama: Tahrik etme amacı taşıyor
EGM'den Gaziantep'teki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama.

EGM'den yapılan açıklamada, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na daha önceden 'Silahlı terör örgütlerini övme' gerekçesiyle kayyum atandığı ve hakkındaki kapatma davasının devam ettiği belirtildi.

Vakfın eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve taraftarlarının itikaf ibadetini bahane ederek provokasyon yapmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada "Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşları tarafından itikaf ibadeti bahane edilerek bir provokasyon girişiminde bulunulduğu ortadadır. Meydana gelen olayın istismar üzerinden tahrik etme amacı taşıdığı açık ve nettir" denildi.

İtikaf'ın Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na göre "Ramazan ayında gerçekleştirilen ve zorunlu haller dışında camiden çıkılmadan yapılması gereken" bir ibadet olarak tanımlanan açıklamada "Pandemi dönemindeki tam kapanma sürecinde, teravih namazları dahi evde kılınarak fedakarca davranılırken, söz konusu şahıslar tarafından itikaf ibadetinin kurallarına dahi uyulmadan, istismar edilerek örgütlü provokasyon yapılmaya çalışılmıştır.

Anılan şahıslar, 2 Mayıs 2021 tarihinde yatsı namazını müteakip, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda müftülükler aracılığıyla bildirdiği kurallara uymamış, yine kurallar uyarınca mülki idare amirliklerinden herhangi bir izin başvurusunda da bulunmadan 3 camide toplanmış ve cami görevlilerinin tüm uyarılarına rağmen ısrarla camiyi terk etmeyeceklerini beyan etmişlerdir. Yaşananlar üzerine cami görevlileri tarafından kolluk güçlerinden yardım istenmiştir" ifadeleri kaydedildi.

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'ÖRGÜTLÜ PROVOKASYONDA BULUNMUŞLARDIR'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, itikaf ibadetinin pandemi dolayısıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da evlerde yapılmasına dönük tavsiyesilerinin hatırlatıldığı açıklamada "şahıslar, camiden çıkmama konusunda direnmiş ve daha önceden yaptıkları hazırlıklarla sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri canlı yayınlarla örgütlü provokasyonda bulunmuşlardır" denildi.

Açıklamanın devamında ise şunlar ifade edildi:

"Yaşanan olay karşısında anılan şahıslar, kolluk güçlerince defalarca uyarılmış, uyarılara hakaret ve küfürlerle karşılık verilmiş, bunun üzerine kademeli güç kullanmak suretiyle müdahale edilmiştir. Müdahale sırasında yapılan yanlış yönlendirme ile orada bulunmaması gereken bir personel, tam da aranılan provokasyonun nedenini oluşturacak şekilde göz yaşartıcı gaz kullanmıştır. Daha sonra şahıslar gözaltına alınmış, polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, görevin yaptırılmasını engellemeye yönelik fiziki mukavemette bulunmak ve diğer tedbirlere riayet etmemekten işlem başlatılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma açılmış, bahsedilen personel açığa alınmıştır. Bu ve benzeri provokasyon girişimlerine asla müsaade edilmeyecek olup, devamında Gaziantep, Adana ve bazı illerde bu örgütlü provokasyonu engelleyecek gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

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