Gündem Emniyetten Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki asılsız paylaşımlarla ilgili açıklama 30 kişi tespit edildi
ANKARA

Emniyet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki asılsız paylaşımlarla ilgili açıklama: 30 kişi tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) Twitter'da 'ölmüş' etiketi (hastag) altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

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Haber Merkezi DHA
Emniyetten Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki asılsız paylaşımlarla ilgili açıklama: 30 kişi tespit edildi
Erdoğan’ın ağır hasta olduğuna veya öldüğüne dair paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü hatırlatıldı.

Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter platformu üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş etiketine rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu etiket altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler-çalışmalar başlatılmıştır. Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir" denildi.

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