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ANKARA

Emniyetten 'Cumhurbaşkanlığında yakın koruma' olduğu iddia edilen kişiye ilişkin açıklama: Koruması değil, şahıs gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın koruması olduğu iddia edilen H.T'nin, Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin bulunmadığını ve "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Emniyetten Cumhurbaşkanlığında yakın koruma olduğu iddia edilen kişiye ilişkin açıklama: Koruması değil, şahıs gözaltında
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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan, "Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen H.T'nin para videoları ortaya çıktı" başlıklı haber üzerine açıklama yapılmaya gerek duyulduğu belirtildi.

İddia üzerine başlatılan incelemede, 1989 Kayseri doğumlu olduğu tespit edilen şahsın, Kayseri Kocasinan'da ikamet kaydının belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

GÖZALTINA ALINDI

"Dezenformasyon yapan şahsın, 'Cumhurbaşkanlığının yakın koruması olduğu' iddiası asılsızdır. Şahsın, Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Özel bir şirkette şoför olarak çalışan H.T, 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' gerekçesiyle gözaltına alınmıştır.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Son dönemde Türk Polis Teşkilatına yönelik iftira kampanyasının son halkası olarak değerlendirilen iddiayı gündeme taşıyan hesaplar hakkında gerekli tespitler yapılmış olup, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır."

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