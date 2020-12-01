EGM'den İmamoğlu'na 'suikast girişimi' haberlerine yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast emri verilen DEAŞ militanları yakalandı' haberleriyle ilgili, "Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir. Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır. Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir" denildi.

OYNAT 00:55 Ekrem İmamoğlu, taksici esnafın üzerine yürüdü: Hanginiz yuhaladı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile taksici esnaf arasında gerilim yaşandı. Belediye binasına girmeden önce bazı taksici esnaflar ile görüşen İmamoğlu, tam içeri girerken taksiciler tarafından yuhalandı. Tepkilere sinirlenen İmamoğlu geri dönüp taksici esnafın üzerine yürüdü. Ekrem İmamoğlu taksici esnaflara 'Kimi yuhalıyorsun sen, kim, hanginiz yuhaladı' diye bağırdı.



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