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Gündem EGMden İmamoğluna suikast girişimi haberlerine yalanlama
İSTANBUL

EGM'den İmamoğlu'na 'suikast girişimi' haberlerine yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi veya bir suikastçinin yakalanması şeklindeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast emri verilen DEAŞ militanları yakalandı' haberleriyle ilgili, "Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir. Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır. Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir" denildi.

Ekrem İmamoğlu, taksici esnafın üzerine yürüdü: Hanginiz yuhaladı?
OYNAT 00:55
Ekrem İmamoğlu, taksici esnafın üzerine yürüdü: Hanginiz yuhaladı?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile taksici esnaf arasında gerilim yaşandı. Belediye binasına girmeden önce bazı taksici esnaflar ile görüşen İmamoğlu, tam içeri girerken taksiciler tarafından yuhalandı. Tepkilere sinirlenen İmamoğlu geri dönüp taksici esnafın üzerine yürüdü. Ekrem İmamoğlu taksici esnaflara 'Kimi yuhalıyorsun sen, kim, hanginiz yuhaladı' diye bağırdı.


  • Açıklamada ayrıca, PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmaların vatandaşların huzuru ve ülkenin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

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