Gündem Emre Belözoğlu hakkındaki FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
İSTANBUL

Emre Belözoğlu hakkındaki FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Haber Merkezi AA
Emre Belezoğlu
Emre Belezoğlu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.

"Kovuşturmaya gerek yok"

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, "şüpheli" sıfatıyla soruşturma yürütülen Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Takipsizlik kararında, yapılan inceleme ve araştırma sonucunda Belözoğlu'nun FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmadığı, örgüt talimatı sonrası Banka Asya'da para artışı bulunmadığı ve örgütsel faaliyetine rastlanmadığı gerekçelerinin bulunduğu öğrenildi.

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