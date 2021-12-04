Gündem En büyüğü 5 yaşındaydı Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti
KAHRAMANMARAŞ

En büyüğü 5 yaşındaydı: Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ ta aile sağlığı merkezine giden kadının evde bıraktığı 3 çocuğu, çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
En büyüğü 5 yaşındaydı: Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta evlerinde çıkan yangında 3 Suriyeli çocuk öldü.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Ahmet Bozdağ Mahallesi’nde yabancı uyruklu F.Z.E. (22) adlı kadın, T.Ş. (2), A.R Ş. (3) ve M. R.Ş. (5) isimli 3 çocuğunu evde bırakarak Aile Sağlık Merkezine gitti. Bir süre sonra evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 çocuk dumandan zehirlendi.

İhbar üzerine olay gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 3 çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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