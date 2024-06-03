'En çok zararı o bölge görecek' diyerek açıkladı: Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan uyarı

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı bina, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, büyük İstanbul depreminden en çok etkilenecek bölgeyi açıkladı.
Bu kendiliğinden çöken bina sonrası, olası büyük İstanbul depremine ilişkin endişeler yeniden gündeme geldi.
"İstanbul'da en çok o bölge etkilenecek"
Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'de yıkılan bina ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
"Arkadaşlar, Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina çöktü. Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge.
Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır.
Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarin depremde ne olur onu düşünemiyorum bile.
Beni asıl ürküten şey, sayın büyükşehir belediye başkanımızın söyledikleri.
Kendisi İstanbul'da hükümet organlarıyla iş birliği halinde İstanbul'u depreme hazırlamaya hazır olduğunu söylemiş olmasına rağmen henüz daha bir anlaşmanın olmamış olması ve ciddi, planlı ve sürekli bir çalışmanın başlamamış olması işin düşündürücü yanıdır.
İstanbul halkı bunu not etmeli ve can güvenliklerinin gereği gözetim, denetim ve talep etme haklarını kullanmalıdırlar, sevgiyle"