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'En çok zararı o bölge görecek' diyerek açıkladı: Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan uyarı

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'deki facianın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, büyük İstanbul depreminden en çok etkilenecek bölgeyi belirtti.

10:20 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:29 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Prof. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı bina, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, büyük İstanbul depreminden en çok etkilenecek bölgeyi açıkladı.


Bu kendiliğinden çöken bina sonrası, olası büyük İstanbul depremine ilişkin endişeler yeniden gündeme geldi.



"İstanbul'da en çok o bölge etkilenecek"


Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'de yıkılan bina ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.


Görür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina çöktü. Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge.


Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır.


Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarin depremde ne olur onu düşünemiyorum bile.


Beni asıl ürküten şey, sayın büyükşehir belediye başkanımızın söyledikleri.


Kendisi İstanbul'da hükümet organlarıyla iş birliği halinde İstanbul'u depreme hazırlamaya hazır olduğunu söylemiş olmasına rağmen henüz daha bir anlaşmanın olmamış olması ve ciddi, planlı ve sürekli bir çalışmanın başlamamış olması işin düşündürücü yanıdır.


İstanbul halkı bunu not etmeli ve can güvenliklerinin gereği gözetim, denetim ve talep etme haklarını kullanmalıdırlar, sevgiyle"



Prof. Dr. Naci Görür: HAARP’in doğruluğuna inanmıyoruz

HAARP söylentileri Güneydoğu’da yaşanan afetten sonra tekrar gündeme geldi. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz ay tvnet'te yayınlanan Sert Sorular programında Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün ‘HAARP projesi mümkün mü?’ sorusuna cevap verdi. Görür, “HAARP çok uyduruk olan bir şey değil yani. İcat edilmiş bir şey değil. Bu özellikle Amerika'da uzay araştırmalarında bir proje diyelim. Proje gereği çok küçük frekanslı dalgalar, özellikle iyonosfere göndermek suretiyle ve iyonosferden de yine bu dedikleri ultra en küçük mikro dalgayla diyelim frekanslı dalgaları, belirli yerlere reflekte ederek arz kabuğuna, bu arz kabuğunda kayalar içerisinde bir rezonansa neden olduğu düşünülebiliyor. Rezonans dediğiniz, bir titreşimin aynı uyum içerisinde olması nedeniyle etkisinin artması. Bir köprüden yüzlerce adam geçmiş köprüye bir şey olmuyor ama askerler belirli bir düzenle geçtiği zaman köprünün yıkılmasına neden olmuş gibi. Bu rezonans da yeterince stres biriktirmiş faylarda tetiklemeye neden olabilir. Yer bilimciler “Hadi canım sen de” diyoruz. Biz inanmıyoruz, bunun doğruluğuna inanmıyoruz ama böyle bir söylem var yani bize inandırıcı gelmiyor, bilmiyoruz yani. O konuda herhangi bir şey söyleyemem” dedi.


#Naci Görür
#Küçükçekmece
#deprem
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