Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Binalara doğalgaz geldi

"Öte yandan elektrik ve doğalgaz arzıyla alakalı olarak da bölge genelinde elektrik tarafında hem iletim hem de dağıtımla ilgili olarak büyük oranda çalışmalar tamamlandı. Sadece hasarlı bölgelerde ve hasarlı yapılarda elektrik arzı sağlayamıyoruz. Aynı şekilde doğalgazda da BOTAŞ ana iletim hattındaki arızaları, hasarların onarımlarını ilk beş gün içerisinde tamamlamıştı. Doğalgaz dağıtım şirketleri de il ve ilçe merkezlerinde dağıtım şebekelerini süratle kontrol ettiler. Teste aldılar. Yoğun hasarlı bölgeler ve hasarlı yapılar dışında binalarımıza kadar doğalgazı getirmiş durumdayız. Doğalgazda şöyle bir durum da var. Kontrole ve teste yetkili ekiplerimiz binalara gittiğinde insanlarımız henüz binaya yerleşmemiş oluyor. Daire içlerinde kontroller yapılamıyor. Kontrol ekipleri de daire vanalarını açıp gazı sağlayamıyor. Vatandaşlarımız hasarsız ya da az hasarlı binalara yerleştiğinde eğer binasında elektrik ya da doğalgaz arzı yoksa elektrik için Alo 186, Doğalgaz için de Alo 187’yi aramak suretiyle teknik ekiplerimizi çağırabilirler. Ekiplerimiz de dairedeki iç tesisatları kontrol etmek suretiyle herhangi bir sorun olmadığında bu elektrik ya da doğalgaz arzını sağlamış olacaklar. Burada tabi şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Bir taraftan da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hasar tespit heyetleri binaların ilk hasar değerlendirmelerini yapıyorlar. Hem elektrik şirketlerimiz hem de gaz dağıtım şirketlerimiz buradaki hasar tespit çalışmalarının neticesine göre gaz sağlıyor. Şu anda oturulabilir nitelikte olanlar hasarsız ya da az hasarlı olanlar. Orta hasarlı olanlar, ağır hasarlı olanlar, yıkılmış olanları takdir edersiniz ki bunlara herhangi bir elektrik ve gaz arzı sağlanamamaktadır. Bu vesile ile elektrik ve gaz şirketlerinde çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Onlara destek vermek ve yardımcı olan hemen hemen tüm şehirlerimizden gelenler var onlara da teşekkür ediyorum. Öte yandan MTA Türkiye’deki diri fay hatlarının haritasını çıkarttı. Sıvılaşmaya yatkın, sıvılaşma potansiyeli olan, aynı şekilde heyelanlı bölgelerin haritasını çıkartan bir kurumumuz. Geçmişte zaten diri fay hatları yayınlanmıştı. Yayınlanır yayınlanmaz da başta AFAD olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bu haritalar gönderildi. Kenti, alt yapı ve tesisi planlarken bunların dikkate alınarak yapılması hususunda MTA da yine depremin ilk anından itibaren teknik ekiplerini sahaya göndermek suretiyle yüzeysel olarak zaman zaman dron ile zaman zaman yürüyerek fay kırıklarının oluştuğu ve yüzeyde belirtisi olan noktalarda gözlemlerini ve ölçümlerini yaptılar. Bu sahadaki çalışmalar da biter bitmez ilgili kurumlarla paylaşılacak. Yeni yerleşim yerlerinin seçimi konusunda MTA’nın yapmış olduğu bu çalışmaların son durumunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na paylaştık. Onlar da yer seçimlerini faydan mümkün olduğu kadar uzak alanlarda seçimlerini yapıyorlar. Yakın koordinasyon içerisindeyiz."