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POLİTİKA

Engelli vatandaşı kovan CHP vekili Baha Ünlü: Abarttılar hakaret etmedim

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, basın açıklaması yapacağı sırada yanına gelen engelli vatandaşı "Ya şunu alın buradan" diyerek kovmuştu. Tepki çeken o görüntülerle ilgili açıklamada bulunan Ünlü, "Sosyal medyada troller saldırdı. Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim. Evine uğradım, özür diledim ailesinden." sözleriyle kendisini savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Engelli vatandaşı kovan CHP vekili Baha Ünlü: Abarttılar hakaret etmedim
​Engelli vatandaşı kovan CHP vekili Baha Ünlü: Abarttılar hakaret etmedim​

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde basın açıklaması yapmak için kamera karşısına geçti. Bu sırada Ünlü'nün yanına engelli bşir vatandaş gitti.

Ünlü engelli vatandaşı "Ya şunu alın buradan" diyerek yanından uzaklaştırdı.

Tepki çeken o görüntülerle ilgili CHP'li vekilden açıklama geldi. Odatv'ye konuşan Ünlü, "Basın açıklaması yapılacaktı. Millet İttifakı olarak toplandık. İlçe başkanları vardı. Ezan okunacaktı, Ezan okunmadan bası açıklamasının tamamlanmasını planlandı. Bu kardeşimize de ‘Paşa’ deriz, severiz. Geldi para istedi, sigara istedi, hepsi verildi. Ancak, ilçe başkanı konuşmasına başlamak için, onun gruptan ayrılmasını bekleyince, ben de böyle bir şey söyledim. Hakaret etmedim." dedi.

"ABARTTILAR HAKARET ETMEDİM"

Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal medyada troller saldırdı. Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim. Ben ailesine gittim ailesi üzülmüştür diye… Ailesi hakaret olarak algılamadığını söyledi. Evine uğradım, özür diledim ailesinden."

CHP'li vekil yanına gelen engelli vatandaşı kovdu: Ya şunu alın buradan
GÜNDEM
CHP'li vekil yanına gelen engelli vatandaşı kovdu: Ya şunu alın buradan

CHP'li vekil yanına gelen engelli vatandaşı kovdu: Ya şunu alın buradan
OYNAT 00:24
CHP'li vekil yanına gelen engelli vatandaşı kovdu: Ya şunu alın buradan
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Düziçi ilçesinde basın açıklaması yapmak için kamera karşısına geçti. Ünlü, bu sırada yanına gelen engelli bir vatandaşı 'Ya şunu alın buradan' diyerek kovdu.
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