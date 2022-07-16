Gündem Engelli vatandaşın çilesine çözüm yok Aynı anda 10 metro yaptığını söyleyen İBB iki asansörü tamir edemedi
İSTANBUL

Engelli vatandaşın çilesine çözüm yok: Aynı anda 10 metro yaptığını söyleyen İBB iki asansörü tamir edemedi

Hilal Demir isimli engelli bir vatandaş, T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattının Vatan istasyonundaki iki asansörün arızalı olduğunu ve bu konuyu defalarca İBB'ye bildirmesine rağmen çözüm bulunamadığını söylemişti. Yeni Şafak'ın ocak ayında gündeme getirdiği konuyla ilgili İBB hala harekete geçmedi. Demir, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşarak "Aynı anda 10 metro yaptığını söyleyen İBB nasıl oluyor da iki tane asansörü aylardır tamir edemiyor?" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Engelli vatandaşın çilesine çözüm yok: Aynı anda 10 metro yaptığını söyleyen İBB iki asansörü tamir edemedi
​Engelli vatandaşın çilesine çözüm yok.

Hilal Demir isimli engelli bir vatandaş, ocak ayında sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla, CHP yönetimindeki İBB'ye isyan etmiş ve T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattının Vatan istasyonundaki asansörlerle ilgili harekete geçilmesini istemişti.

Sorunun üzerinden aylar geçmesine ve konunun Yeni Şafak tarafından gündeme getirilerek medyada yer almasına rağmen İBB yönetimi bir çözüm bulmadı.

Demir, sosyal medya hesabından yeni bir video daha yayınlayarak duruma tepkisini yeniden dile getirdi.

VERDİKLERİ SÜREYİ DE AŞTILAR

25 Ocak'ta yetkili bir isimle görüştüğünü ve kendisine asansörlerin 15 Haziran'a kadar kapalı kalacağının söylendiğini aktaran Demir, "Bugün 16 Temmuz 2022. Verdikleri tarihin üzerinden bir ay geçti. Bu asansörleri bir senedir kullanamıyor olacağım." dedi.

Engelli vatandaşın çilesine çözüm yok: Aynı anda 10 metro yaptığını söyleyen İBB iki asansörü tamir edemedi
OYNAT 01:13
Engelli vatandaşın çilesine çözüm yok: Aynı anda 10 metro yaptığını söyleyen İBB iki asansörü tamir edemedi
Hilal Demir isimli engelli bir vatandaş, T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattının Vatan istasyonundaki iki asansörün arızalı olduğunu ve bu konuyu defalarca İBB'ye bildirmesine rağmen çözüm bulunamadığını söylemişti. Yeni Şafak'ın ocak ayında gündeme getirdiği konuyla ilgili İBB hala harekete geçmedi. Demir, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşarak 'Aynı anda 10 metro yaptığını söyleyen İBB nasıl oluyor da iki tane asansörü aylardır tamir edemiyor?' ifadelerini kullandı.

"İKİ ASANSÖR AYLARDIR TAMİR EDİLEMİYOR"

"Aynı anda 10 metro yaptığını söyleyen İBB nasıl oluyor da iki tane asansörü aylardır tamir edemiyor ben anlamıyorum. Bence o reklam panolarına iki asansörü aylardır yapamadıklarını da yazsınlar." ifadelerini kullanan Demir, "Ben artık hiçbir yetkiliden telefon almak istemiyorum, bu konunun çözüme kavuşmasını istiyorum." diye konuştu.

Asansör arızasını defalarca İBB'ye bildiren engelli vatandaş sonunda isyan etti: Ben artık çok yoruldum
GÜNDEM
Asansör arızasını defalarca İBB'ye bildiren engelli vatandaş sonunda isyan etti: Ben artık çok yoruldum

Asansör arızasını defalarca İBB'ye bildiren engelli vatandaş sonunda isyan etti: Ben artık çok yoruldum
OYNAT 00:52
Asansör arızasını defalarca İBB'ye bildiren engelli vatandaş sonunda isyan etti: Ben artık çok yoruldum
İstanbul'da vatandaşları canından bezdiren sorunlara bir yenisi daha eklendi. Hilal Demir isimli engelli vatandaş, Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattının Vatan istasyonundaki iki asansörün de aylardır arızalı olduğunu söyledi. Konu hakkında İBB'ye son üç ayda birçok kez talep attığını fakat asansörlerin tamir edilmediğini ifade eden engelli vatandaş, '2012 yılından beri tekerlekli sandalye kullanıyorum İstanbul'da. Asla bu kadar uzun süreli bir arıza görmedim. Ben artık çok yoruldum.' diyerek isyan etti.

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Engelli vatandaşın çilesine çözüm yok: Aynı anda 10 metro yaptığını söyleyen İBB iki asansörü tamir edemedi

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