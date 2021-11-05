Engelliler daha sosyal olacak

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde özel eğitim alan engelli çocuk ve gençler için farkındalık projesi başlattı.
Engellilerin toplumdaki sosyalleşme oranını artırmayı hedefleyen motivasyon programının ilki Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda yapıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da, engelli çocuk ve gençleri yalnız bırakmadı.
Başakşehir’de İyilik Zamanı BİZ projesi kapsamında hayata geçirilen motivasyon programında sihirbaz, kukla ve Başakgiller sahne aldı. Başkan Kartoğlu, “Başakşehir Belediyesi olarak engelli komşularımızın her zaman yanlarındayız” dedi.