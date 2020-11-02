Enkazda bulunan çantadan çıkanlar polis ve AFAD ekiplerini duygulandırdı: Borç listesi ve para bulundu
Enkazda bulunan çantadan çıkanlar polis ve AFAD ekiplerini duygulandırdı
İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkazlardan çıkan eşyalar da arama kurtarma ekiplerini duygulandırıyor. Doğanlar Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmasında ekipler, Emine Kavak isimli kadının çantasına ulaştı. Çantada yapılan incelemede, Kavak’ın borçlarının listesini yaptığını ve ödemek için bir miktar para ile poşete koyduğu öğrenildi.
İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından enkazlarda arama kurtarma çalışmaları ara verilmeden devam ederken, AFAD ekipleri Doğanlar Apartmanı’nın 3’ncü katında bir çanta buldu.
Saat 03.30 sıralarında yıkıntılar arasından çıkartılan çantanın, yapılan incelemede Emine Kavak isimli bir kadına ait olduğu belirlendi.
BORÇ LİSTESİ VE PARA BULUNDU
Çantadan çıkanlar ise polis ve AFAD ekiplerini duygulandırdı. Kavak’ın deprem öncesinde, mevcut borçlarını bir kağıda yazdığı, ödemek için de bir miktar para ile birlikte kağıdı aynı poşete koyduğu görüldü.
AFAD ekipleri, daha sonra çantayı polis ekiplerine teslim etti.
Polis ekipleri içerisinde borç listesi ve bir miktar para bulunan çanta ile ilgili tutanak tutarak bölgeden ayrıldı.