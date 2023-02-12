Enkazdan 160 saat sonra kurtarılan minik Yiğit: İlk önce abimin sesi geliyordu ama çok ses veremiyordu

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Hatay'da 9 yaşındaki Yiğit, 160 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Rize'den bölgeye giden Çayeli Oyak Beton, Rize gönüllü kurtarma ekibi, Pendik ve Kartal gönüllü kurtarma timi, Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde ses gelen enkaza yoğunlaştı.
Ekiplerin çalışması sonucu dokuz yaşındaki Yiğit Şahan, depremden yaklaşık 160 saat sonra kurtarıldı.
Yiğit, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin Yiğit'i konuşarak sakinleştirmesi ve çocuğun kurtarılma anı cep telefonuyla kaydedildi.
Kendisini kurtaran Elmadağ itfaiye ekibinin Muhammet isimli üyesinin çağrısına cevap vermesi üzerine kurtarılan minik Yiğit, “Aslan Cimbomlu” tezahüratlarıyla ambulansa bindirildi. Yiğit’i yıkılmak üzere olan binadan çıkartan ekipler, duygusal anlar yaşadı.