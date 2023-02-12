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Enkazdan 160 saat sonra kurtarılan minik Yiğit: İlk önce abimin sesi geliyordu ama çok ses veremiyordu

Hatay’da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 161’inci saatinde dokuz yaşındaki Yiğit, yedi katlı binanın enkazından sağ olarak çıkarıldı. Yanında kimse olup olmadığı sorusuna yanıt veren Yiğit, “İlk başladığımda abimin sesi geliyordu ama abim çok ses veremiyordu herhalde. Ondan sonra ben babamların yanına gitmeye çalıştım. Gidemedim, sonra döndüm yerime uzandım” dedi.

23:51 . 12/02/2023 Pazar
IHA
Hatay'da 9 yaşındaki Yiğit, 160 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Hatay'da 9 yaşındaki Yiğit, 160 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Rize'den bölgeye giden Çayeli Oyak Beton, Rize gönüllü kurtarma ekibi, Pendik ve Kartal gönüllü kurtarma timi, Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde ses gelen enkaza yoğunlaştı.

Ekiplerin çalışması sonucu dokuz yaşındaki Yiğit Şahan, depremden yaklaşık 160 saat sonra kurtarıldı.

Yiğit, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin Yiğit'i konuşarak sakinleştirmesi ve çocuğun kurtarılma anı cep telefonuyla kaydedildi.

"İlk başta abimin sesi geliyordu'


Ekiplerin “Yiğit sana şimdi altın sarısı bir bez saracağız. Yiğit, sen geçekten yiğitmişsin” diye moral verdiği küçük çocuk, yanında kimse olup olmadığı sorusuna,
“İlk başladığımda abimin sesi geliyordu ama abim çok ses veremiyordu herhalde. Ondan sonra ben babamların yanına gitmeye çalıştım. Gidemedim, sonra döndüm yerime uzandım”
diyerek yaşadıklarını anlattı.

“Aslan Cimbomlu”

Kendisini kurtaran Elmadağ itfaiye ekibinin Muhammet isimli üyesinin çağrısına cevap vermesi üzerine kurtarılan minik Yiğit, “Aslan Cimbomlu” tezahüratlarıyla ambulansa bindirildi. Yiğit’i yıkılmak üzere olan binadan çıkartan ekipler, duygusal anlar yaşadı.



#Hatay
#Deprem
#Enkaz
44 dakika önce
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Enkazdan 160 saat sonra kurtarılan minik Yiğit: İlk önce abimin sesi geliyordu ama çok ses veremiyordu
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