Enver Aysever 'Halk TV'nin tapusu CHP'de' deyip anlattı: Kanal yönetimi CHP'li belediyeleri Uğur Dündar'ın gücü ile haraca bağlayıp tehdit ediyordu

"Halk TV ilk olarak Gezi olayları zamanında işe yaradı. Halk TV orada parlıyor, bir anda o dandik kuruluş en çok izlenen ekran oluyor. Gözler dönünce de Şaban Sevinç elini ovuşturuyor. Halk TV, CHP'li belediyeleri Uğur Dündar'ın gücü ile haraca bağlayıp tehdit ediyordu