Enver Aysever 'Halk TV'nin tapusu CHP'de' deyip anlattı: Kanal yönetimi CHP'li belediyeleri Uğur Dündar'ın gücü ile haraca bağlayıp tehdit ediyordu

Enver Aysever, CHP'li belediyelerin Uğur Dündar ve Şaban Sevinç aracılığıyla tehdit edilip 'haraca' bağlandığını iddia etti.
Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de bozgunla ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Halk TV'nin CHP ile yaptığı sözleşmeler parti yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedildi.
"Kanal yönetimi CHP'li belediyeleri Uğur Dündar'ın gücü ile haraca bağlayıp tehdit ediyordu"
Yaşananlar sonrasında Kılıçdaroğlu'na yakın tavır sergileyen yandaş gazeteci Enver Aysever, Halk TV'nin kanal yönetimi ve CHP ile ilişkilerine ilişkin bilinmeyenleri anlattı.