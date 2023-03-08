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Enver Aysever: Kafamı duvarlara vurarak Kemal Bey'e oy vereceğim

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini ancak bundan büyük bir pişmanlık duyacağını itiraf etti. Altılı Masa'da yer alan partilere tepki gösteren Aysever, "Seçimde oyumu Kemal Bey'e vereceğim ama bunu vallahi de billahi de kafamı duvarlara vurarak yapacağım, büyük pişmanlık duyacağım. Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak." ifadelerini kullandı.

19:36 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Enver Aysever.

Enver Aysever.

CHP'li gazeteci Enver Aysever'in, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda muhalif seçmenin yaşadığı çaresizlik gözler önüne serildi.


Milletvekili seçimlerinde Türkiye Kominist Partisi'ne, cumhurbaşkanlığı seçiminde ise oyunu Kılıçdaroğlu'na vereceğini belirten Aysever, "Bazı ilkesizler yine o fotoğrafa girecek" diyerek Altılı Masa'daki CHP dışındaki diğer partilere hakaret etti.


Aysever,
"Sinirlerimizle oynattırmayın. Ben tekrar ediyorum, yazdım da. Ben Türkiye Komünist Partisi’ne oyumu vereceğim. cumhurbaşkanlığı seçiminde de oyumu Kemal Bey’e vereceğim eğer tek aday çıkarsa. Ama bunu vallahi de billahi de şu kabine çıktığı zaman kendi kafamı duvarlara vurarak yapacağım. Vallahi de billahi de büyük pişmanlık duyacağım. Ciddi söylüyorum, bakın büyük pişmanlık duyacağım. Çünkü bu insanları yine göreceğiz fotoğrafta ya, hiçbir şey yapmadan, bir kısmı Türkiye’nin anasını ağlatmış bir şekilde, yine o fotoğrafa girecek."
dedi.

'Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak'


Aysever, sözlerinin devamında "Hadi siyasetçinin ilkesizliğini anladık da seçmeni de ilkesiz hale getiren bu mesele nedir ya.Bizi de zorla bu hale getiriyorlar. Şimdi diyecek ki verme, bence o doğru değil. Vermemek Erdoğan’a vermek oluyor. Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak. Geldiğimiz hale bak... Kemal Bey de artık gözümüze sokma ya bu kadarını da sokma." ifadelerini kullandı.



#Enver Aysever
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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Enver Aysever: Kafamı duvarlara vurarak Kemal Bey'e oy vereceğim
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