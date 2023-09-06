Enver Aysever, seçimlere tek girme kararı sonrası Meral Akşener'i hedef aldı.
Söz konusu açıklamaları değerlendiren CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, Akşener'i hedef alan oldukça sert açıklamalar yaptı.
Meral Akşener'e sert sözler: Kafayı tırlatmış kepazeliğin son noktası
"Kimden intikam alıyorsa her yerden aday çıkaracağız diyor"
"Akşener solcu katillerinin içinden geliyor"
"Gelelim Akşener meselesine... Kepazeliğin son noktası. Meral Akşener, kafayı iyice tırlatmış vaziyette görünüyor. İzmir'de adayımız Ümit Özlale, her yerde aday çıkaracağız diyor. Bugün aldığım en iyi haber bu.
Meral Akşener ve şürekası yüzde 1-2 oy alamayacak ve tarihe sürüklenip kaybolup gidecek. Akşener'e iyilik yaptığı için Kılıçdaroğlu binbir hakarete maruz kaldı. Şimdi o da ben ne halt ettim diyecek. Bu hanımefendinin geçmişte 'asena' olduğu, ülkücü hareketin bütün sorumluluklarını taşıdığı, faşist harekete çok yakın olduğu solcu katillerinin de içinden geldiğini bilmeyen yoktur. Akşener kimden intikam alıyorsa her yerden aday çıkaracağız diyor."