İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlı olduğunu söyledi. İzmir adaylarının Ümit Özlale olduğunu duyuran Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını belirtti. CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Akşener,

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlı olduğunu söyledi. İzmir adaylarının Ümit Özlale olduğunu duyuran Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını belirtti. CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Akşener,

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlı olduğunu söyledi. İzmir adaylarının Ümit Özlale olduğunu duyuran Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını belirtti. CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Akşener, "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" dedi

Meral Akşener ve şürekası yüzde 1-2 oy alamayacak ve tarihe sürüklenip kaybolup gidecek. Akşener'e iyilik yaptığı için Kılıçdaroğlu binbir hakarete maruz kaldı. Şimdi o da ben ne halt ettim diyecek. Bu hanımefendinin geçmişte 'asena' olduğu, ülkücü hareketin bütün sorumluluklarını taşıdığı, faşist harekete çok yakın olduğu solcu katillerinin de içinden geldiğini bilmeyen yoktur. Akşener kimden intikam alıyorsa her yerden aday çıkaracağız diyor."