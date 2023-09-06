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CHP yandaşı Enver Aysever'den seçimlere tek gireceklerini açıklayan Meral Akşener'e sert sözler: Kafayı tırlatmış kepaze

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, seçimlere tek başlarına gireceklerini ve 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle hedef aldı. Akşener'i 'kafayı tırlatmış ve kepaze' olarak niteleyen Aysever, "Bugün aldığım en iyi haber bu. Akşener ve şürekası yüzde 1-2 oy alamayacak ve tarihte kaybolup gidecek." dedi. Sözlerinin devamında Akşener'e 'faşist' diyen Aysever, "Akşener kimden intikam alıyorsa 'her yerden aday çıkaracağız' diyor." diye konuştu.

19:19 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Enver Aysever, seçimlere tek girme kararı sonrası Meral Akşener'i hedef aldı.

Enver Aysever, seçimlere tek girme kararı sonrası Meral Akşener'i hedef aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlı olduğunu söyledi. İzmir adaylarının Ümit Özlale olduğunu duyuran Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını belirtti. CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Akşener,
"Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık"
dedi.

Söz konusu açıklamaları değerlendiren CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, Akşener'i hedef alan oldukça sert açıklamalar yaptı.

Meral Akşener'e sert sözler: Kafayı tırlatmış kepazeliğin son noktası

Akşener'i 'kafayı tırlatmış ve kepaze' olarak niteleyen Aysever,
"Bugün aldığım en iyi haber bu. Akşener ve şürekası yüzde 1-2 oy alamayacak ve tarihe sürüklenip kaybolup gidecek."
dedi.


"Kimden intikam alıyorsa her yerden aday çıkaracağız diyor"

Sözlerinin devamında Akşener'e 'faşist' diyen Aysever,
"Akşener kimden intikam alıyorsa 'her yerden aday çıkaracağız' diyor.
" diye konuştu.

"Akşener solcu katillerinin içinden geliyor"

Aysever, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Gelelim Akşener meselesine... Kepazeliğin son noktası. Meral Akşener, kafayı iyice tırlatmış vaziyette görünüyor. İzmir'de adayımız Ümit Özlale, her yerde aday çıkaracağız diyor. Bugün aldığım en iyi haber bu.

Meral Akşener ve şürekası yüzde 1-2 oy alamayacak ve tarihe sürüklenip kaybolup gidecek. Akşener'e iyilik yaptığı için Kılıçdaroğlu binbir hakarete maruz kaldı. Şimdi o da ben ne halt ettim diyecek. Bu hanımefendinin geçmişte 'asena' olduğu, ülkücü hareketin bütün sorumluluklarını taşıdığı, faşist harekete çok yakın olduğu solcu katillerinin de içinden geldiğini bilmeyen yoktur. Akşener kimden intikam alıyorsa her yerden aday çıkaracağız diyor."



#Enver Aysever
#Meral Akşener
#İYİ Parti
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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