Gündem Enver Ayseverden Selvi Kılıçdaroğlunun uyuya kaldığı görüntüleriyle alakalı dikkat çeken açıklama Görüntüleri ekrana getiren Tuncay Özkan
POLİTİKA

Enver Aysever'den Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuya kaldığı görüntüleriyle alakalı dikkat çeken açıklama: Görüntüleri ekrana getiren Tuncay Özkan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıkladığı vizyon programında Selvi Kılıçdaroğlu'nun ekrana gelen uyuma görüntülerine ilişkin gazeteci Enver Aysever dikkat çeken açıklama yaptı. Görüntülerin CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından servis edildiğini söyleyen Aysever, "Karanlık adam Tuncay Özkan!" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enver Ayseverden Selvi Kılıçdaroğlunun uyuya kaldığı görüntüleriyle alakalı dikkat çeken açıklama: Görüntüleri ekrana getiren Tuncay Özkan
Gazeteci Enver Aysever

CHP'nin vizyon toplantısında Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuklaması tartışılmaya devam ediyor. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, görüntüleri Tuncay Özkan'ın ekrana getirdiğini belirtti.

'TUNCAY ÖZKAN VE EKİBİ YAYINI VERDİ'

Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuya kaldığı görüntülerin bilerek verildiğini belirten Aysever, "Tuncay Özkan ve ekibinin nasıl takdikler yaptığını görün. Bu canlı yayın ekibini organize eden, KRT ile birlikle çalışan Tuncay Özkan ve ekibi. Oradan link alırsınız. Reji ekibi ve kameramanlar onun. Resim seçici dediğimiz görüntüyü seçer. Yönetmende onun önündeki görüntülerden birini verir. Başka görüntü alabilir mi alabilir. Yönetmen Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuduğunu bile bile Türkiye'ye izletti." dedi.

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