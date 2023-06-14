Erbakan: CHP'nin yüzde 25'i geçebilmesi mümkün değildir

Fatih Erbakan.
Eyüpsultan'da partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen programda yerel basın temsilcileriyle bir araya gelen Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan,, seçimdeki çalışmalarından dolayı ilçe teşkilatlarına teşekkür ziyaretlerinde bulunduğunu söyledi.
Partilerinin 4,5 sene gibi kısa bir süre içerisinde girdiği ilk seçimde 1,5 milyonun üzerinde oy alarak 5 milletvekili çıkarmasının önemli bir başarı olduğunu kaydeden Erbakan, "Bu ilk girilen bir seçim için ve rakiplerimizin sahip olduğu imkanların pek çoğundan yoksun olan bizler için son derece önemli bir başarıdır. Ayrıca 5 milletvekilinin kendi seçmenimizle kendi teşkilatlarımızın alın teriyle alınmış milletvekillikleri olması son derece büyük önem arz ediyor. Başka partilerin listesinde, başka partilerin oyuyla değil, Yeniden Refah Partimizin kendi oyuyla kendi gayretiyle elde edilmiş olması son derece büyük mana ifade ediyor." diye konuştu.
Erbakan, başarılarının medya desteği, hazine yardımı, iktidar gücü ve dış güçlerin katkısı olmadan gerçekleştiğini dile getirdi.
Elde ettikleri başarıyı yerel seçimlerde artırmayı hedeflediklerini belirten Erbakan, "Yeniden Refah Partimizin hızlı bir şekilde büyüyen ve 2028 seçimlerinin favori partisi olan bir parti olduğunu, 2024 yerel seçimlerinde elde edeceğimiz sonuçla ortaya koyacağız. Bunun için İstanbul'da da Türkiye genelinde de şimdiden kollarımızı sıvayıp çalışmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Fatih Erbakan, borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir ekonomi modelinin uygulanmasının takipçisi olacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
Erbakan, bir basın mensubunun "CHP'de muhalefetin değişim diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesini istediklerini" belirterek bu konudaki görüşlerini sorması üzerine şöyle konuştu:
Açıklamaların ardından Erbakan, ilçe teşkilatıyla basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.