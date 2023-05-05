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Erbakan: Karşımızda LGBT aile yapısını bozmaz diyen birisi var

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda neler yaşanacağını anlattı. Erbakan " 'LGBT Türk aile yapısına zarar vermez' diyen bir cumhurbaşkanı adayıyla karşı karşıyayız." dedi.

09:22 . 5/05/2023 Cuma
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Fatih Erbakan

Fatih Erbakan

Seçim çalışmalarını sürdüren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı
Fatih Erbakan
, Trabzon'daki programının ardından karayoluyla Erzurum'a geldi.

Partisinin, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlediği milletvekili aday tanıtım etkinliğine katılan Erbakan, burada partililere seslendi.

Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Cenabı Allah bu kararımızı ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı ve uğurlu eylesin." dedi.

"Eşcinsel evlilik gayet doğaldır diyor"

Milleti İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sözleri hakkında da konuşan Erbakan şunları söyledi:

Şurada Erzurumluların, dadaşların karşısında söylemeye bile çekindiğim utandığım açıklamaları ve görüşlerini ister istemez ifade etmek mecburiyetindeyim. 'LGBT Türk aile yapısına zarar vermez' diyen bir cumhurbaşkanı adayıyla karşı karşıyayız.' Ne münasebet efendim? Neden zarar versin' diyor. Çok affedersiniz yine üzülerek ifade ediyorum. Eşcinsel evlilikler gayet doğaldır, normaldir. Herkesin kendi özel hayatıdır, tercihidir ama bu toplum, bu millet buna hazır değil diye bir cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla karşı karşıyayız. Düşünebiliyor musun? Şu Erzurum'da konuşmaya bile utandığımız konular hayret ediyorum. Şu bin sene İslam'a bayraktarlık yapan ecdadın torunlarının karşısına çıkıyorlar. Bunlara Erzurumlular oy verir mi?



#Fatih Erbakan
#Yeniden Refah Partisi
#LGBT
#Kemal Kılıçdaroğlu
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