CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz" dedi.

"CHP'NİN BUGÜNKÜ SİYASETİNDE ERBAKAN HOCAMIZIN ETKİSİ VAR"

Konuya ilişkin TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün "Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?" sorusuna yanıt veren, 28 Şubat sürecinde görevden el çektirilen Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Hep söylüyorum. CHP’nin siyaseti son 10 senede değişti. Allah rahmet eylesin Erbakan hocamızın milli görüş siyasetinin çok etkisi var. AK Parti'nin iktidarı ve milli görüşe uzak bir siyasetin karşılık alamaması onları bu noktaya itti. Laiklik söylemini de bıraktılar." diye konuştu.

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OYNAT 03:39 Erbakan'dan 'Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?' sorusuna yanıt: Oy almaya yönelik bir hamle TVNET canlı yayınında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına ilişkin kendisine yöneltilen, 'Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?' sorusuna yanıt veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Oy almaya yönelik gözüküyor. 'Laiklik elden gidiyor' deseler ters tepecek. Söylem değiştirip bu noktaya geldiler. Sonuç almaları zor olacak.' dedi. BiP'te paylaş

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"KILIÇDAROĞLU'NUN ÇIKIŞINDAN ŞÜPHELERİM VAR"

Kılıçdaroğlu'nun 'helallik' çıkışının sonuç alması zor bir oy alma politikası olduğunu ifade eden Erbakan, "Toplum dönüştü, dindar seçmen kitlesi arttı. Sonuç almaları zor olacak. Helalleşmeden kastı sözle olacak bir şey değil. Manevi tazminat verilmesi, yeniden yargılama olması lazım. 28 Şubat süreciyle de ilgisi olması lazım. Adil bir şekilde ele alınıp, kanuna aykırı davrananların cezalandırılması hak sahibine verilmesi güzel bir şey ama şüphelerim var." dedi.

"SÖYLEM DEĞİŞTİRİP BU NOKTALARA GELDİLER"

Erbakan sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun hamlesi oy almaya yönelik gözüküyor. Artık, 'Laiklik elden gidiyor' deseler ters tepecek. Söylem değiştirip bu noktalara geldiler. 'Başörtülülerin de partisiyiz' imajı vermeye çalışıyorlar. Milli Görüş çizgisinde olmayan bir ismin cumhurbaşkanı olması zorlaştı. CHP'nin oyları yüzde 25’i aşmıyor. O nedenle böyle bir fırsatı elde edip helalleşme fırsatı olacağını sanmıyorum."