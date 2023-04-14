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Erbakan'dan muhalefete: FETÖ'nün yedili maşası!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Nasıl bir ittifakla karşı karşıya olduğumuzu görüyorsunuz. Bunlar 6'lı masa, 7'li masa değil, 6'lı maşa, 7'li maşa haline gelmişlerdir. PKK'nın maşası, FETÖ'nün maşası ve dış güçlerin maşası, LGBT lobilerinin maşası haline gelmişler. Bin sene İslam'a bayraktarlık yapan ecdadın torunları, inancımızla, İslam ile ahlak ve maneviyatla yoğrulmuş bu toprakların insanı, asla ve asla bu yapıya izin vermeyecektir." dedi.

04:00 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: “Bunlar 7’li masa değil, 7’li maşa olmuşlar."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: “Bunlar 7’li masa değil, 7’li maşa olmuşlar."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bunlar 7’li masa değil, 7’li maşa olmuşlar. PKK’nın maşası, FETÖ’nün maşası, dış güçlerin maşası” dedi. Ankara’da düzenlenen milletvekili adayları tanıtım toplantısında konuşan Erbakan, partisinin vaatlerini de kamuoyuyla paylaştı. Erbakan, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için değil, milletin selameti için Cumhur İttifakı'na katıldıklarını söyledi. Ankara'da gerçekleşen tanıtım toplantısında Erbakan özetle şunları söyledi:

PKK ONLAR İÇİN OY İSTİYOR

'Din dersini kaldıracağız'. 'Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İnanç İşleri Başkanlığı yapacağız'. 'Terör operasyonlarını tamamen durduracağız'. 'Suriye’deki PYD-YPG ile mücadele eden Türk askerini oradan çekeceğiz, orayı PYD’ye, YPG’ye teslim edeceğiz'. Masanın dışarıdan destekçisi HDP, HDP’nin de yedek partisi Sol Yeşiller Partisi’nin seçim bildirgesinde işte bunlar söyleniyor. Bebek katili terör örgütü PKK’nın yöneticileri her gün yayınladıkları videolar ile 7’li masanın Cumhurbaşkanı adayına oy istiyor. Nasıl bir ittifakla karşı karşıyayız. Bunlar 7’li masa değil, 7’li maşa olmuşlar. PKK’nın maşası, FETÖ’nün maşası, dış güçlerin maşası. Bizim kurulduğumuzdan beri söylediğimiz gibi Milli Görüş’ün tek temsilcisi Yeniden Refah Partisi’dir.



#Fatih Erbakan
#Yedili Masa
#PYD
#YPG
#HDP
#FETÖ
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