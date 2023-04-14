Erbakan'dan muhalefete: FETÖ'nün yedili maşası!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bunlar 7’li masa değil, 7’li maşa olmuşlar. PKK’nın maşası, FETÖ’nün maşası, dış güçlerin maşası” dedi. Ankara’da düzenlenen milletvekili adayları tanıtım toplantısında konuşan Erbakan, partisinin vaatlerini de kamuoyuyla paylaştı. Erbakan, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için değil, milletin selameti için Cumhur İttifakı'na katıldıklarını söyledi. Ankara'da gerçekleşen tanıtım toplantısında Erbakan özetle şunları söyledi:

'Din dersini kaldıracağız'. 'Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İnanç İşleri Başkanlığı yapacağız'. 'Terör operasyonlarını tamamen durduracağız'. 'Suriye’deki PYD-YPG ile mücadele eden Türk askerini oradan çekeceğiz, orayı PYD’ye, YPG’ye teslim edeceğiz'. Masanın dışarıdan destekçisi HDP, HDP’nin de yedek partisi Sol Yeşiller Partisi’nin seçim bildirgesinde işte bunlar söyleniyor. Bebek katili terör örgütü PKK’nın yöneticileri her gün yayınladıkları videolar ile 7’li masanın Cumhurbaşkanı adayına oy istiyor. Nasıl bir ittifakla karşı karşıyayız. Bunlar 7’li masa değil, 7’li maşa olmuşlar. PKK’nın maşası, FETÖ’nün maşası, dış güçlerin maşası. Bizim kurulduğumuzdan beri söylediğimiz gibi Milli Görüş’ün tek temsilcisi Yeniden Refah Partisi’dir.