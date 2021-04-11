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Gündem Erdoğan ailesi Zelenskiy ailesi ile akşam yemeğinde bir araya geldi
İSTANBUL

Erdoğan ailesi Zelenskiy ailesi ile akşam yemeğinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşmeye ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Emine Erdoğan, "Hoş bir sohbet gerçekleştirdik." dedi.

Haber Merkezi AA
Erdoğan ailesi Zelenskiy ailesi ile akşam yemeğinde bir araya geldi
Erdoğan ailesi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve eşini ağırladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ve kıymetli eşi Olena Zelenska Hanımefendi ile Huber Köşkü'nde akşam yemeğinde bir araya gelerek hoş bir sohbet gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve eşi Zelenska ile çektirdiği fotoğrafa da yer verildi.

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