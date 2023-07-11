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Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası ABD'den dikkat çeken açıklama: Türkiye'ye F16 verilmesini destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. İkilinin görüşmesi sonrası ise ABD tarafından Türkiye'ye karşı sürünceme haline getirdiği F16 satışına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Biden yönetiminin Türkiye'ye F16 satılmasını desteklediğini söyledi.

22:24 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Biden yönetiminin Türkiye'ye F16 satılmasını desteklediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Biden yönetiminin Türkiye'ye F16 satılmasını desteklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

1 saat 15 dakika süren iki liderin görüşmesinde Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki işbirliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve güvenlik alanındaki işbirliği imkanlarımızı ele aldık. Temaslarımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

"Biden yönetimi, Türkiye'ye F16 verilmesini destekliyor"

Görüşme sonrası dikkat çeken bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'dan geldi.

Miller yaptığı açıklamada "Kongre adına konuşamam. Biden yönetimi, Türkiye'ye F16 verilmesini destekliyor. Dışişleri Bakanı Blinken'ın Senator Menendez dahil birçok Kongre üyesi ile görüşmeleri oldu." ifadelerini kullandı.



#NATO
#Vilnius Zirvesi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Joe Biden
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