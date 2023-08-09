Erdoğan Hakan Fidan'a 'üstün hizmet madalyası' takdim etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “14. Büyükelçiler Konferansı”nın açılış törenine katıldı. Bakan Fidan, Türkiye'nin dış politikası ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu açıklamalarında Tahıl Koridoru'nun tekrar başlaması için Türkiye'nin çabasının süreceğini belirtti. Fidan, AB ile ilişkiler ile ilgili ise; "AB Türkiyesiz küresel bir aktör olamaz" dedi.