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Erdoğan Hakan Fidan'a 'üstün hizmet madalyası' takdim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a MİT'teki görevlerinden dolayı 'Devlet Üstün Hizmet Madalyası Beratı' takdim etti. Erdoğan, ayrıca, emekliye sevk edilen komutanlara hediye verdi.

17:49 . 9/08/2023 الأربعاء
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Erdoğan, Bakan Fidan’a MİT'teki görevlerinden dolayı "Devlet üstün hizmet madalyası beratı" takdim etti.

Erdoğan, Bakan Fidan’a MİT'teki görevlerinden dolayı "Devlet üstün hizmet madalyası beratı" takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.


Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye edildi.


Hakan Fidan'a üstün hizmet madalyası

Erdoğan, toplantı öncesi, MİT'te 13 yıllık boyunca müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası Beratı" verdi.


Beratı alan Fidan,
"Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum"
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Rabbim mekanlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.



#Hakan Fidan
#MİT
#Üstün Hizmet Madalyası Beratı
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
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