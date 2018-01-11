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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan'a verdiği talimatı anlattı

Erdoğan Hakan Fidan'a verdiği talimatı anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 43. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a verdiği talimatı aktaran Erdoğan, "Eğer MİT Müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı, arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum" dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 43. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ülke genelinde her yere muhtarlık binalık yapılması kararı aldık. Hazinedeki uygun araziler valilik ve kaymakamlıklara tahsis edilecek bu yerlere valilikler binalar inşa edecek.

Muhtarlıklara alt ve üst sınır getirilebilir

Muhtarlıkların nüfus ve alan olarak büyüklükleri konusunda bir düzenlemeye gitmek gerekiyor. 25-30 bin nüfuslu mahalledeki bir muhtarın herkese ulaşması, her meseleyle ilgilenmesi elbette mümkün olmaz. Bunun için 2019'da yeni yönetim sistemine geçerken, muhtarlıkların nüfus ve alan olarak büyüklükleri konusunda bir alt ve üst sınır getirilmesi düşünülebilir.

Hakan Fidan'a talimat

Eğer MİT Müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı, arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum ama kendisine söyledim, kendisine 'Kesinlikle gitmeyeceksin' dedim. 'Yardımcılarını da göndermeyeceksin' dedim. 'Eğer polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar.' dedim.

Emniyet'in içinde FETÖ'nün de kendi temsilcileri var, onlarla temsil almaya gidiyor. Müsteşarı teslim alacak, ardından sıra, hedefleri büyük ya oraya gelecekti. Onlar şunu bilmiyordu, İspanya'nın Endülüs Sarayı'na bir gitme imkanı olursa, İçişleri Bakanı burada, peyderpey bir seferberlik yapsa da muhtarlarımızın içinden grup grup buralara muhtarlarımızı da götürmekte fayda var. Kubbede bir ayet yazar; Allah'tan başka galip yoktur.

Muhtarlara dünya turu

Muhtarlarımızın bir dünya turu gibi, bu batıda olacak, bunu başarmış olacaklar. Milletimiz de bütün bu olanları gördük, her türlü desteği verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi milletimizin tüm saldırılara bir meydan okumasıydı. Siz Kudüs'e giderseniz birileri ürker. Bütün planları, görevi İçişleri Bakanımıza verdik, Kudüs de bunun içinde olabilir. Paket tur gerçekleştirilebilir.

Millletimizi ve bizi sandıktan yenemeyeceklerini görenler bu kez terörü sahaya indirdi. Terör cephesini tahkim ettiler.

Tek terörist kalmayacak

Haftada 50-100 gidiyorlar. Artık bunlar gidici, başka çıkışları yok. Bu işi bitireceğiz, tek terörist kalmayacak bu ülkede.

Kurmay subayın raporu

Benim kurmay subayım da ayrı bir cambaz. Psikiyatrik bir vaka olduğuna dair raporlar oluşturmuş. Bunlar her şeyi yapar. Biz kuyumcu hassasiyeti ile bunları da birer birer ayrıştırarak suçluları hak ettikleri cezalara çarptırmak suretiyle mücadeleyi başarı ile sonuçlandıracağız.

Suriye'ye yeni harekat sinyali

Birilerinin terör koridoru oluşturma çabalarına sabrımız azalıyor. Suriye'de ve Irak'ta yaşanan hadiselerin, kurulan düzenin amacı her geçen gün daha net anlaşılıyor. Yalan söylenmesine daha fazla tahammül etmek zorunda değiliz. Fırat Kalkanı Harekatı ile attığımız adımını genişletecek güce sahibiz.

2071 vizyonuna inanmış bir millet

Karşınızda ne Osmanlı'nın 'hasta adam'ı ne Cumhuriyetin 'çömez devlet'i ne 1970'lerin, 1990'ların güçsüz ülkesi var. Artık karşınızda cumhurbaşkanından muhtarına kadar 2023 hedeflerine kilitlenmiş, 2053 ve 2071 vizyonuna inanmış bir millet var. Artık bunların karşısında büyük ve güçlü Türkiye var.

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Erdoğan Hakan Fidan'a verdiği talimatı açıkladı
OYNAT01:15
Erdoğan Hakan Fidan'a verdiği talimatı açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 43. Muhtarlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, 7 Şubat 2012'de FETÖ'cü savcı Sadrettin Sarıkaya tarafından Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasına değinerek, " MİT müsteşarının ifadeye çağrılması, eğer ifadeyi verseydi, tutuklansaydı, arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama kendisine söylediğim, 'Kesinlikle gitmeyeceksin' dedim." diye konuştu.
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