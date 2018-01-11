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POLİTİKA

Baş başa 35 dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’daki seçimlerde aday çıkarmayacaklarını ve kendisini destekleyeceklerini açıklayan MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Baş başa 35 dakika süren görüşmeye ilişkin fotoğraflardaki samimi hava dikkat çekti.

Fazlı ŞahanNur Banu ArasYeni Şafak
Beştepe’deki görüşmede Erdoğan gösterdiği “yer li ve milli” duruştan dolayı Bahçeli’ye teşekkür etti. Bahçeli de MHP’nin desteğinin 2019 ile sınırlı kalmayacağını belirterek işbirliğini 5 yıl boyunca gönül huzuruyla sürdüreceklerini söyledi.
Beştepe’deki görüşmede Erdoğan gösterdiği “yer li ve milli” duruştan dolayı Bahçeli’ye teşekkür etti. Bahçeli de MHP’nin desteğinin 2019 ile sınırlı kalmayacağını belirterek işbirliğini 5 yıl boyunca gönül huzuruyla sürdüreceklerini söyledi.

AK Parti ve MHP arasında Yenikapı ruhu ile temelleri atılan ‘milli ittifak’ kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli biraraya geldi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle geçilecek yeni dönemin ele alındığı görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti.

Erdoğan ile Bahçeli arasında Cumhurbaşkanı’nın daveti üzerine gerçekleşen baş başa görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. Basına kapalı gerçekleşen buluşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda iki lider arasındaki sıcaklık dikkati çekti.

BİZZAT TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan, Bahçeli’ye süreç içerisinde göstermiş olduğu ‘yerli ve milli duruşu’ hatırlatarak grupta yaptığı teşekkürü bu kez yüz yüze yaptı. Bu duruş sayesinde ülkeyi bölmek ve ayrıştırmak isteyenlerin hedeflerine ulaşamayacaklarının altı çizildi. İki lider, 7 Ağustos ruhunu yaşatmakta kararlı oldukları üzerinde durdu. Zirvede, Erdoğan’ın daha önce parti tabanına ‘limon sıkmayın’ diye uyardığı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin süreç ele alındı.

İTTİFAK FORMÜLÜNÜ ANLATTI

Bahçeli, son olarak ‘cumhur ittifakı’ olarak formüle ettiği işbirliğine ilişkin somut bir adım atarak cumhurbaşkanlığı için aday göstermeyeceklerini ‘Yenikapı ruhu’yla Erdoğan’ı destekleyeceklerini deklare etti. Görüşmede Bahçeli’nin bu desteği açtığı öğrenildi. İki lider, ittifak için karşılıklı fikir alışverişinde de bulundu. Yine görüşmede, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi kolaylaştıracak olan uyum yasaları da ele alındı. Uyum yasalarına ilişkin yol haritası ve öncelikler ele alınırken iki lider söz konusu düzenlemelerin geniş bir mutabakatla Meclis’te geçirilmesi üzerinde de durdu.

DİYALOĞA DEVAM

Seçim barajının düşürülmesi, olası bir ittifakta partilere yapılacak hazine yardımı düzenlemesi gibi MHP’nin hassasiyetle üzerinde durduğu konuların da gündeme geldiği siyaset kulislerinde konuşuldu. İki liderin terörle mücadele, Suriye’deki gelişmeler ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi konularda yakın diyaloğu sürdürmesi bekleniyor.

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