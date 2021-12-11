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İSTANBUL

Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği toplantısında konuştu: Avrupa bir toplama kampı olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği’nin Dolmabahçe’deki açılış oturumunda İslam düşmanlığıyla mücadeleye dikkat çekti: 35 milyon Müslüman’ın yaşadığı Avrupa’nın kardeşlerimiz için bir toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz. Teşkilat olarak İslam düşmanlığıyla mücadelede daha kararlı adımlar atmalıyız.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği toplantısında konuştu: ​Avrupa bir toplama kampı olmamalı ​
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu’nda konuştu.

Müslümanlar olarak sadece koronavirüs değil aynı zamanda giderek yükselen İslam düşmanlığıyla da mücadele ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

  • “Müslümanlar, özellikle Müslüman kadınlar, dünya genelinde birçok ülkede ırkçı, ayrımcı politikaların mağduru oluyor. Günümüzde demokrasi ve insan hakları savunuculuğu yapan birçok Batı ülkesinde nefret söylemleri siyasetle birlikte günlük hayatı da esir alıyor. Hemen her gün sokakta, iş yerinde, okulda, otobüste, pazarda, çarşıda, markette, ırkçıların saldırısına uğrayan bir vatandaşımızın, Müslüman bir hanım kardeşimizin haberini alıyoruz. Avrupalı siyasetçiler, toplumu zehirleyen bu hastalıklı akımlarla mücadele yerine adeta ateşe benzin dökerek Müslümanları ve göçmenleri hedef gösteren söylemlere sarılıyorlar. Farklı kökenlerden 35 milyon Müslüman’ın yaşadığı Avrupa’nın kardeşlerimiz için bir toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz. Teşkilat olarak İslam düşmanlığı ve nefret söylemleriyle mücadelede daha kararlı adımlar atmalıyız. Bu süreçte dindaşlarımızın yanı sıra daha önce benzer zulümler yaşamış Musevileri, yabancı nefretine maruz kalan göçmenleri, meselelere akıl ve vicdan penceresinden bakan Hristiyanları da yanımıza almalıyız. Farklılıklarımız olabilir, görüş ayrılıklarımız olabilir ancak mesele tüm insanlığın barış ve huzuru ise bize düşen safları büyütmektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat konferans vesilesiyle yapılacak istişarelerin, tüm İslam alemi açısından hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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