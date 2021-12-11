Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği toplantısında konuştu: Avrupa bir toplama kampı olmamalı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği’nin Dolmabahçe’deki açılış oturumunda İslam düşmanlığıyla mücadeleye dikkat çekti: 35 milyon Müslüman’ın yaşadığı Avrupa’nın kardeşlerimiz için bir toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz. Teşkilat olarak İslam düşmanlığıyla mücadelede daha kararlı adımlar atmalıyız.

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