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Gündem Erdoğan, Ömer Döngeloğlunun ailesine taziyelerini iletti
İSTANBUL

Erdoğan, Ömer Döngeloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Hastalık teşhisi konulmasının ardından Başakşehir Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Döngeloğlu'nun durumu ağırlaştı. Yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybeden 52 yaşındaki Döngeloğlu'nun cenaze töreniyle ilgili bilgilerin gün içinde belirleneceği öğrenildi.

Erdoğan, Ömer Döngeloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti
GÜNDEM
Erdoğan, Ömer Döngeloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti
  • Acı haberi ilk olarak Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu resmi sosyal medya hesabından verdi.

Sevenlerine başsağlığı diledi

Yakınlarını yasa boğan haberin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu'nı telefonla aradı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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