İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Hastalık teşhisi konulmasının ardından Başakşehir Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Döngeloğlu'nun durumu ağırlaştı. Yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybeden 52 yaşındaki Döngeloğlu'nun cenaze töreniyle ilgili bilgilerin gün içinde belirleneceği öğrenildi.

GÜNDEM Erdoğan, Ömer Döngeloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti

Acı haberi ilk olarak Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu resmi sosyal medya hesabından verdi.

Sevenlerine başsağlığı diledi

Yakınlarını yasa boğan haberin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu'nı telefonla aradı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.