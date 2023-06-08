Erdoğan Putin ve Zelenski ile görüştü: Yıkılan baraj için uluslararası komisyon çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüştü. Erdoğan’ın görüşmesinde Rusya'nın ilhak ettiği Herson'da bulunan Kahovka Barajı'nda yaşanan patlama vardı. Liderlerle yaptığı görüşmede Erdoğan, patlamaya ilişkin kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

KAHOVKA BARAJI İÇİN KOMİSYON ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajı’nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti.

ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ

Türkiye olarak bu minvalde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi. Çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Erdoğan dün akşam saatlerinde ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Zarifoğlu ve Karakoç’u andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçılar Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç’u vefatlarının yıl dönümünde andı. Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç’u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum” ifadesini kullandı.







