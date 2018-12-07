Gündem Erdoğan Teknik çalışmalar tamamlanınca Bahçeli ile görüşebiliriz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP ile ittifak çalışması açıklaması

Erdoğan: Teknik çalışmalar tamamlanınca Bahçeli ile görüşebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yapacağı planlanan görüşmeyle ilgili olarak, "Teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız çalışmalarını tamamlar tamamlamaz bu hafta içerisinde Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz" dedi.

Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı çıkışında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Burada birbirimize karşı olan dayanışmamız, birbirimizle geleceğe olan yürüyüşteki hassasiyetlerimiz ve bunu da tabi kıskanan bazı oluşumlar var.

Bunların içerisinde her an değişik bir çok şeyler olabilir.

Bunun başında ana muhalefet var, dağdaki terör örgütünü yanına alanlar var, bütün bunları anlamamak için sebep yok. Çok açık net her şey ortada. Biz bu cumhur ittifakını bozdurmamak noktasında kararlıyız.

BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELEBİLİRİZ

Şu anda teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız var. Onlar bu çalışmalarını tamamlar tamamlamaz, belki de bu hafta içinde bir araya gelebiliriz. Kendilerinin de durumu el vermesi halinde. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendiririz. Önümüzde tabi ayrıca zaman var.

Şu anda 74 belediyemizi açıkladık. Kalanları da şu anda ittifakımızın yaptığı çalışmaya göre açıklayacağız.

ASKERLİK KISALACAK MI?

Bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci derece sorumlusu, Milli Savunma Bakanımız, genelkurmay başkanımız, kuvvet komutanlarımız çalışmayı yapacaklar. Yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar. Ve bu sunum neticesinde de uygundur, uygun değildir. bunu söyleyeceğiz. Adımı atacağız.

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