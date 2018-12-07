Gündem Erdoğan ile Bahçeli ne zaman görüşecek?
POLİTİKA

Erdoğan ile Bahçeli ne zaman ittifakı görüşecek?

Erdoğan ile Bahçeli ne zaman görüşecek?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin "En kısa zamanda bu görüşme gerçekleşecektir" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

EN KISA SÜREDE GERÇEKLEŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin açıklama yapan Ünal şunları söyledi:

  • "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli görüşme için temennilerini açıkladı. En kısa zamanda bu görüşme gerçekleşecektir. Bu görüşmenin gerçekleşmesi için de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının görüşmelerinin de nihayetlenmesi gerekiyor. Bu hazırlıklar tamamlandıktan hemen sonra bu görüşmeyi yapacaklardır."

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