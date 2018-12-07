Onlarla ne konuştun

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1’i büyükşehir 14 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya’ya yaptığı ziyaret ve görüşmelere dikkati çeken Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya’da alan bu zat, son seyahatinde de birtakım toplantılara katılmış, birtakım kişilerle görüşmüş. Ama katıldığı toplantılara, görüştüğü kişilere baktığımızda karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor. Programlarının neredeyse tamamının basına kapalı olması bu geziyi daha ilginç hale getirdi.

HEPSİ DE TÜRKİYE DÜŞMANI

Federal Meclis’te görüştüğü milletvekilleri, tüm siyasi hayatlarını, Türkiye düşmanlığına adamış, ülkemize saldıran terör örgütlerine olan yakın ilgileriyle tanınan isimlerle görüşüyor. Ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla, Almanya’nın Federal Meclisi’nde kürsüye çıkanlarla beraber fotoğraf karelerinin içerisinde olduğunu görüyoruz.

FANATİK BİR TERÖR YANDAŞI

Kılıçdaroğlu’nun buluştuğu, birlikte poz verdiği milletvekillerinden biri de ismini ağzıma almak istemiyorum, güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili, bayan. Bu kişi, PKK’yı Almanya’da terör örgütü listesinden çıkarmak için canhıraş mücadele vermesiyle tanınıyor. İsmini anarsam değer vermiş olurum. Öyle ki bu şahıs, Alman Meclisi’nde PKK’nın Suriye kolu YPG bayrağı açacak kadar fanatik bir terör örgütü yandaşıdır.

KARANLIK BİR SİCİLE SAHİP

Aynı kişinin bir diğer özelliği de bu ülkede ne zaman Türkiye ile ilgili bir konu gündeme gelse, hemen mikrofonlara yönelip aleyhimizde zehir zemberek açıklamalar yapmasıdır. Kılıçdaroğlu’nun işte böyle karanlık sicile sahip Alman milletvekili ile ne konuştuğunu doğrusu merak ediyoruz. Sadece bu kadar da değil. Almanya’da buluştuğu diğer siyasetçiler olan, onların da isimlerini vermek istemiyorum, onların da sicilleri aynı.

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KAPALI KAPILAR ARDINDA

Her ikisi de kamuoyunda terör örgütü PKK’nın en önde gelen destekçileri olarak bilinir. Kılıçdaroğlu’nun, Alman gazetecilerle kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmelerde ülkemiz aleyhine neler söylediğini de az çok tahmin ediyoruz. Yine bu zatın katıldığı ve aslında medyaya açık olan paneldeki konuşması da, son anda televizyon kameraları ve gazeteciler dışarı çıkartılarak, onu da kamuoyundan gizlediler. Ee niye? Onu da açık yapsaydın, niye gizledin?

NİYE ÇEKİNİYORSUN

Tabii bu panelde PKK sempatizanlarının yanı sıra ‘FETÖ’nün Almanya’daki sözcüsü’ olarak bilinen bir ismin de yer alıyor olması dikkati çekicidir. Her ne kadar medyaya kapalı olsa da Kılıçdaroğlu’nun bu panelde bir süre önce şahsımızın Almanya’ya yaptığı resmi davete olan tepkisini dile getirdiği anlaşılıyor. Açıkla Kılıçdaroğlu açıkla, çekinme, niye çekiniyorsun? Bu zat, Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da siyasetini tamamen ülkemize ve milletimize husumet üzerine kurmuş durumdadır.

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