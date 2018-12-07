74 aday tamam

Erdoğan, dün 14 ilin belediye başkan adayını daha açıkladı. Böylece il bazında duyurulan aday sayısı 74’e ulaştı. İstanbul dahil geriye, Manisa, Mersin, Adana, Osmaniye, Aydın ve Muğla kaldı. AK Parti, İstanbul'u en sona bırakacak. Diğer illerin durumu Erdoğan-Bahçeli arasında yapılacak ittifak görüşmeleri neticesinde belli olacak. Açıklanan listede ise Savcı Sayan’ın Ağrı’dan aday gösterilmesi sürpriz oldu. Van’a Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva aday gösterildi. 2014 seçimlerinde kıl payı kaçırdığı Zonguldak’ta AK Parti’nin adayı Doktor Ömer Selim Alan oldu. AK Parti’nin açıkladığı 1’i büyükşehir 13’ü il olmak üzere açıkladığı 14 il belediye başkanı adayı şöyle:

3 İSİMLE DEVAM

AK Parti, Bilecik'de mevcut başkanı Nihat Can ile yola devam etme kararı aldı. Erzincan’da da değişime gidilmedi. Mevcut Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy aday gösterildi. Kırşehir’de de Yaşar Bahçeci yeniden aday gösterildi. Bahçeci, iki dönemdir Kırşehir’de belediye bakanlığı görevini yürütüyor.

CHP’nin elinde bulunan Edirne’de Koray Uymaz aday gösterilirken, Kars’ta AK Parti’nin tercihi eski il başkanı Ensar Erdoğdu oldu.

İKİ İLDE DEĞİŞİM

Aksaray’da ise mevcut başkan Haluk Şahin Yazgı'nın yerine aday gösterilen 1981 doğumlu Evren Dinçer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Kütahya’da da değişime giden AK Parti, Kamil Saraçoğlu yerine aday olarak Ahmet Sami Kutlu’yu duyurdu. Birlik Vakfı’nın, Kütahya Kurucu İl Başkanlığını yapan Kutlu, son olarak AK Parti Kütahya il yönetimindeydi.

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ZONGULDAK’A DOKTOR

AK Parti, 2014’te CHP’ye kıl payı kaptırdığı Zonguldak’ta Doktor Ömer Selim Alan ile yönetimi geri almaya çalışacak. MHP’nin elinde bulunan Isparta’dan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen aday gösterildi. Iğdır’da ise ANAP dönemi milletvekillerinden Adil Aşırım aday gösterildi.

AĞRI’YA SAYAN

AK Parti, kayyum belediyesi ile yönetilen Siirt’te Ali İlbaş’ı, Tunceli’de ise Gökhan Arslan’ı aday olarak duyurdu. Kayyum yönetiminde olan Van’da ise Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva AK Parti’nin adayı oldu. Bir başka kayyumla yönetilen belediye olan Ağrı’ya Deniz Baykal’a da yakınlığıyla bilinen Savcı Sayan aday gösterildi. Savcı Sayan 7 Haziran’da AK Parti’nin İzmir’den milletvekili listesinde yer almıştı.

İSTANBUL EN SON

AK Parti İstanbul adayını ise en erken 22 Aralık’ta TBMM’de tamamlanacak 2019 yılı bütçe görüşmelerinin ardından ilçeleriyle birlikte açıklayacak. AK Parti’nin adaylarını açıklamadığı iller ise Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye. Bu altı ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında gerçekleşecek görüşme sonrası hangilerinde jest yapılacağı netlik kazanacak.

Çevreye saygılı seçim çalışması

Geçmişten bugüne yerleşen seçim kampanyası anlayışına işaret eden Erdoğan, seçim dönemlerinde cadde, sokak, elektrik direkleri ve parti binalarına varıncaya kadar her yerin parti bayrakları, afiş ve pankartlarla donatıldığını hatırlattı. Erdoğan, “Kitle iletişim imkanlarının sınırlı olduğu dönemlerde bu tarz kampanya anlayışı belki mazur görülebilirdi ancak günümüzde artık buna ihtiyaç yok. Bunu tabii çok da ilkel buluyoruz. Eski tarz kampanya yöntemleri artık şehirlerimizi kirleten, milletimizin de tepkisine yol açan bir hale geldi. AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık. Sadece parti teşkilatlarının ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde bayraklarımız, afişlerimiz asılabilir. Bunun dışında hiçbir yerde parti teşkilatlarımız bu tür görüntü kirliliğine asla müsaade etmeyecek ve belirlenen saatler dışında da asla otobüs dolaştırmayacak” dedi. Erdoğan, çevreci bir parti olarak bu hassasiyeti gösterme kararını aldıklarını ve bunu da uygulayacaklarını vurguladı.

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Cumhur İttifakı’na gölge düşürmeyin

Cumhur İttifakı'nın önemine işaret eden Erdoğan, "Cumhur İttifakımızı da lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda gerek Sayın Bahçeli gerek şahsım gerekse bu sürecin alt yapı çalışmalarını yürüten arkadaşlarımız, partimizden ve MHP'den birer arkadaşımız bu çalışmaları da sürdürüyor. Onlara da başarılar diliyorum. Onlar hazırlıkları yapıyorlar ve inşallah şu anda bazı kalan yerleri de bizler daha sonra yine liderler olarak bir araya gelip, nihai kararlarımızı da bu konuda vereceğiz. Ama benim teşkilatımdan istediğim, Cumhur İttifakımıza kimse bir gölge düşürmeye kalkışmasın. Tam aksine dayanışma içinde olacağız, genel merkezlerimizin almış olduğu bu konuyla ilgili kararlara hepimiz uyacağız" dedi.

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