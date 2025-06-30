Erdoğan: Zor gününde Pakistan'ın yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan sınırındaki terör saldırısında 13 askerini kaybeden Pakistan’a başsağlığı diledi. Erdoğan, “Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan’a desteğimizi sürdürecek, sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Pakistan’da meydana gelen terör saldırısını kınadı. “Pakistan’a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: “Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum.”
DESTEĞİMİZ SÜRECEK
“Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine taziyelerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan’a desteğimizi sürdürecek, sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”
İş birliği üst düzeye çıkarılacak
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ’ından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan’ın ilişkilerinin geliştirilmesi, iş birliğinin daha üst düzeye çıkartılması ve kalıcı bir kurumsal çerçeve kazandırılması için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov’un doğum gününü de tebrik etti.