CHP'nin gündeminde millet yok: Şaibeyle yatıp butlanla kalkıyorlar

Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nın 4’üncüsü, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke her alanda çağ atlarken ana muhalefetin kronikleşen kalite sorunundan rahatsız olduklarını ifade etti. Rakamlarla algı operasyonuna soyunan CHP’ye yüklenen Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

ÇİFTÇİ BATTIĞI İÇİN DEĞİL, YATIRIM İÇİN KREDİ KULLANIYOR

“Yıllar geçiyor, aktörler değişiyor, fakat muhalefetin zihniyetinde hiçbir şey değişmiyor. Rakamları çarpıtma, bir bardak suda fırtına koparma alışkanlıklarından vazgeçmiyorlar. Buna krediler meselesinde de şahitlik ediyoruz. Sürekli güncelledikleri rakamlarla ‘Çiftçinin şu kadar borcu var’ diye güya ülke ekonomisini kötüleme gayretindeler. Oysa çizdikleri karamsar tablo ile gerçekler arasında ciddi fark var. Çiftçi kardeşlerimiz çok uygun şartlarda kredi kullanıyor. Bunu da üretimlerini geliştirmek, kapasitelerini artırmak, yurt dışına ve yeni pazarlara açılmak, işletmelerini daha da büyütmek için alıyorlar. Ödemelerini de yapıyorlar. Kredilerin geri dönüş oranı yüzde 97 seviyesinde. Yani ortada batma, iflas etme, borç batağına saplanma ve ödeyememe gibi bir durum söz konusu değil.”

BATAN VE İFLAS EDEN CHP SİYASETİ

“Ortada batan ve iflas eden varsa, o ana muhalefetin istismar, iltimas, çarpıtma ve felaket tellallığı siyasetidir. Tartışmaları takip ediyorsunuz. Yıllarca beraber yol yürüdükleri, iş tuttukları, belediyelerde üst düzey görev verdikleri arkadaşları İstanbul’un imkanlarının nasıl yağmalandığını, nasıl birilerine peşkeş çekildiğini açıkça itiraf etmeye başladılar. Halka hizmet için harcanması gereken kaynakların siyaseti dizayn etmek için nasıl pervasızca kullanıldığı tek tek deşifre oluyor. Heybedeki irili ufaklı turplar da ahtapotun farklı yerlere uzanan kolları da yine bizzat kendi arkadaşları tarafından birer birer ortaya çıkartılıyor. İstanbul’u zehirli sarmaşık misali saran suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığı yavaş yavaş belli oluyor.”

MAZOT BİDONUYLA HALKÇILIK YAPIYORLAR

“Daha 2 yıl öncesine kadar Türkiye’yi yönetmeye layık gördükleri şahısla ilgili söylediklerini duydukça ‘Allah bu milletin yüzüne bakmış’ diyoruz. Gündemlerinde ne millet ne de çiftçi var. Şaibeyle yatıp butlanla kalkıyorlar. Meselenin daha hazin tarafı şu, lafa gelince Kuvayımilliyeci olmakla övünen partinin genel başkanı, yabancı siyasetçilerden demokrasi dileniyor, huzurlarında el pençe divan durup bizi sıkıştırmaları için onlardan ricada bulunuyor. Millete ve memlekete hiçbir faydaları olmadığı gibi, bir de toksik siyasetleriyle Türkiye’ye ve ülkemizin ekonomisine zarar veriyorlar. Sonra da çıkıp Meclis kürsüsünde mazot bidonuyla halkçılık yapıyorlar. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi bunların insafına bırakmasın.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dört bir yanından gelip coğrafi işaretli yöresel ürünlerini tanıtan üreticilerin stantlarını gezdi.

Çiftçilere müjde

“İşimiz Ziraat, Gücümüz Ziraat” temasıyla tertiplenen buluşmanın tarım sektörü için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Ziraat Bankası’nın 1863 yılından beri Türk tarımının en büyük destekçisi olduğunu kaydetti. Sektörün kredi ihtiyacının yüzde 71'ini tek başına karşılayan bankanın kullandırdığı tarım kredilerinin 700 milyar lirayı aştığı bilgisini veren Erdoğan, “Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile bireysel sulamadan oluşan 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlayacağız. Bir başka kırsal kalkınma programı olan IPARD'la da şimdiye kadar toplam bütçesi 301 milyon avro olan 6 çağrıya çıktık. İncelenmesi tamamlanan 1408 projeye toplam 9,8 milyar lira hibe desteği vereceğiz. Sadece bu yıl 138 milyon avro bütçeyle 5 yeni çağrıya çıkacağız” dedi. Erdoğan, çiftçilere yönelik şu müjdeleri paylaştı:

İşim Ziraat Kredisi'yle birçok alanda çiftçimize cazip fırsatlarda kredi kullandırıyoruz. Sera kurmak isteyen üreticilerimize yeni kredi paketiyle destek oluyoruz. Bu kapsamda 10 dekarın altındaki sera yatırımlarının finansmanı için 1 yıla kadar anapara ödemesiz toplam 10 yıla kadar vadeli 10 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuyoruz.

Halihazırda büyükbaş süt hayvancılığı yapan işletmelerin kapasite artışına yönelik hayvan alımı için öz kaynak aranmaksızın 1 yıl anapara ödemesiz, toplam 7 yıla kadar vadeyle 5 milyon liraya kadar yatırım kredisi veriyoruz.

Küçükbaş hayvan üreticilerimizi de elbette ihmal etmiyoruz. Ölçeklerini büyütmek, hayvan varlığını artırmak, atıl kapasitelerini üretime kazandırmak isteyen küçükbaş yetiştiricilerimizin önünü açıyoruz. Tarım Bakanlığımız ile Ziraat Bankası iş birliğinde yürütülen ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesindeki küçükbaş kredilerinin limitini 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıyoruz.

Türkiye et ve yumurta üretiminde Avrupa 1’incisi

Türkiye’de 206 çeşit tarım mahsulü üretildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi: “Sebze ve meyve üretiminde dünyada 4’üncüyüz. Bitkisel üretimde 11’inciyiz. 21 üründe dünyada ilk 3’teyiz. Sığır eti, tavuk eti, yumurta üretiminde Avrupa’da 1’inciyiz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada 16, Avrupa’da 2’nci sıradayız. Üretimdeki bu tarihi başarılarla birlikte tarım ve orman sektörümüz, geçen yıl Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme kaydetti. 2002’de 24,5 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı 22 senede tam 3 katına çıkartarak 2024 yılında 74 milyar dolara yükselttik. 2002’de ülke olarak neredeyse 1 yılda yapılan toplam ihracatı bugün sadece tarım alanında gerçekleştirdik. Tarımda son 22 yılda 110 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdik. 186 ülkeye 2 bin 218 çeşit tarım ürünü ihraç ediyoruz. 104 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz.”











