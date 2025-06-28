Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kara Kuvvetlerinin 2234'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin 2234'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türk Kara Kuvvetlerinin 2234 yıllık bir tarihe sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını saygıyla selamlıyor, şehitlerimizi minnetle yâd ediyorum." dedi.
Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Şanlı zaferlerle dolu 2234 yıllık bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını saygıyla selamlıyor, şehitlerimizi minnetle yâd ediyorum."
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