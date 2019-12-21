Gündem Erdoğandan 2020 bütçesine dair mesaj Milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun
POLİTİKA

Erdoğan'dan 2020 bütçesine dair mesaj: Milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020 Bütçesinin kabul edilmesine ilişkin sesli mesaj yayımlandı. Erdoğan yayımladığı mesajda ''Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından mesaj yayımladı.

Milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. 2023 hedeflerimize doğru yürüyüşümüzde, çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşündüğüm bütçe çalışmalarını başarıyla yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve milletvekillerimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Erdoğan mesajını, "Şimdi hedeflerimize daha kararlı ve daha güçlü yürüme vakti. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun." diyerek tamamladı.
Erdoğandan bütçe mesajı

Erdoğan'dan bütçe mesajı

Şimdi hedeflerimize daha kararlı ve daha güçlü yürüme vakti.
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