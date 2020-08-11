Erdoğan’dan Atina’ya sert uyarı: Hüsrana uğrarsınız

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Erdoğan, önemli mesajlar verdi:

Geçtiğimiz haftanın en önemli konusu Akdeniz ve Ege'de verdiğimiz cevaplardı. Ancak Yunan tarafı bir kez daha göstermiş, Mısır'la hiçbir hukuki temeli olmayan anlaşmaya yönelmiştir. Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, meşru çıkarlarında gözü yoktur. Bizim tek talebimiz bize aynı yaklaşımla yaklaşılmasıdır. Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz.

OYNAT 01:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi sahillerimize hapsetme girişimine rıza göstermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz. Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım' dedi. BiP'te paylaş

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GELİN BİR FORMÜL BULALIM

Dünyada hiçbir ülke böyle saçma ve temelsiz bir talebe boyun eğilmez. Biz diyoruz ki gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Anlaşmazlıkların diyalog youyla ve hakkaniyetle çözümü için bir her zaman varız ev hazırız. Bu konuda sağduyu hakim olana kadar Türkiye olarak kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz.

ORUÇ REİS GÖREVİNE BAŞLADI

Ülkemizin bu çağrısına kulak asmayan bir takım ülkeler kendi geleceklerini karartıyorlar. Salgın ve onunla bağlantılı siyasi ekonomik sosyal sorunların üzerine çöktüğü güçlere güvenenler, hüsrana uğramaya mahkumdurlar. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını anlayamamış olanların gerçeği görmeye davet ediyoruz. Oruç Reis sismik araştırma gemimiz Antalya açıklarından demir alarak görev bölgesine doğru hareket etti. Bu sabah 8 itibariyle çalışmalarına başladı.

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OYNAT 01:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 18 yılda nereden nereye geldiğini daha iyi anlamalıyız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Türkiye ekonomisi satın alma paritesinde 13. sıraya yükseldi. 18 yılda nereden nereye geldiğini anlamak için bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum' dedi. BiP'te paylaş

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ENERJİDE BAĞIMSIZLIK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ekonomide olduğu gibi enerjide de ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Salgın ve onunla bağlantılı siyasi ekonomik sosyal sorunların üzerine çöktüğü güçlere güvenenler, hüsrana uğramaya mahkumdurlar. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını anlayamamış olanların gerçeği görmeye davet ediyoruz. Ekonomide olduğu gibi enerjide de ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmeye devam edeceğiz.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: IMF'ye borcumuzu sıfırladık, boşuna avucunuzu ovuşturmayın biz o kapıları kapattık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Birileri avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi... IMF'ye gidecekmişiz, bir şeyler isteyecekmişiz. Boşuna avucunuzu ovuşturmayın, biz o kapıları kapattık' dedi. BiP'te paylaş

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İNSANİ GELİŞMİŞLİKTE 33. SIRAYA YÜKSELDİK

Kişi başına gelirde dünya ortalamasında üst gelir ortalamasına yükselttik. 2019 yılında insani gelişmişlik sırasına göre Türkiye 6 basamak yükseldi. Bu sayede Dünya Bankası tarafından hazırlanan iş yapma kolaylığı endeksinde geçtiğimiz yıl 10 basamak birden yükselerek 33. sıraya çıktık. Bütün bunlar ülkemizdeki refah düzeyini ifade etmesi bakımında söylüyorum.

SUNİ RÜZGARLA EĞİLİP BÜKÜLMEYİZ

Bunlar aynı zamanda benim vatandaşımın alım gücünün nereden nereye yükseldiğini göstermesi bakımından arz ediliyor. Türkiye ne zaman bölgesel hakları üzerinde adım atsa ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değil.

OYNAT 01:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizler yüzde 8.25'e kadar düştü, daha da düşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Saldırılara rağmen ekonomimiz kararlı adımlarla 2019 yılı sonunda güçlü büyüme politikasına girdi. 2019'un son çeyreğinde ekonomimiz yüzde 6 değerinde bir büyüme kaydetti. Faizler yüzde 8.25'e kadar düştü, daha da düşecek. Faizler daha da düşecek çünkü yatırımcı yatırımlarını rahatlıkla yapabilsin istiyoruz' dedi.



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Faizler daha da düşecek

Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle faizlerin yükselmesi beklentisine girenlere de bir mesaj veren Erdoğan, "Kur saldırıların etkisiyle yüzde 24'de çıkan Merkez Bankası politika faizi yüzde 8.25 seviyesine indi. Hamdolsun daha da düşecek inşallah. Çünkü bütün arzumuz isteğimiz bu ülkede yatırımcı çok daha güçlü bir şekilde yatırımlarını yapabilsin. Ekonomik yükseliş 2020 yılının ilk aylarında da devam etti. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 gibi yüksek bir performans sergiledi. G7 ülkeleri arasında en yüksek büyüme performansı kaydeden ülke olduk. Eğer kur atakları ile tüm araçlarımızla mücadele etmeseydik, enflasyonu bugünkü seviyesine getirebilir miydik" dedi.

Her mücadeleden başarıyla çıktık