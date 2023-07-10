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Erdoğan'dan Biden'a İsveç mesajı: PKK atılan adımları boşa çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in ittifaka üyeliğinin de görüşüleceği NATO Zirvesi öncesi, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede Biden’a, İsveç'in terörle mücadele yasasında değişiklikler yaparak doğru adımlar attığını söyleyen Erdoğan, ancak PKK yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

04:00 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Ukrayna’nın NATO’daki konumu, İsveç’in NATO üyeliği, F-16’ların teslimi ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı. Liderler, Vilnius’ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in, terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını, ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

F-16 TALEBİYLE İLİŞKİSİ YOK

Türkiye’nin F-16 talebinin, İsveç’in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Erdoğan, ABD Başkanı Biden’a, Türkiye’nin F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etti. Türkiye’nin, AB’ye üyelik konusunda ilkeli ve dürüst olduğunu ifade eden Erdoğan, AB’ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini, Vilnius Zirvesi’nde, AB’nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderliğinin, Türkiye’nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini kaydetti.

Kenetlenirsek bileğimizi bükemezler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Batı’da yükselen İslam düşmanlığına karşı ortak hareket edilmesi çağrısı yaptı. Kuzey Amerika Pakistan Kökenli Doktorlar Derneği’nin (APPNA) 46. Yıllık Konferansı Gala Yemeği’ne video mesaj gönderen Erdoğan, Türkiye’deki 85 milyon vatandaşın selamlarını iletti. “Türkiye ve Pakistan müstesna ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir” vurgusu yapan Erdoğan, “Kader ortaklığımızın en son örneğine 6 Şubat depremlerinin ardından bir kez daha şahitlik ettik. Pakistanlı kardeşlerimiz gönderdikleri insani yardımlarla yanımızda olduklarını bir kez daha gösterdiler” dedi.

MÜSLÜMANLARA SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Bu birliğin ve beraberliğin daim olmasını dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Batılı ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadelede ortak hareket etmemiz gerekiyor. Tek yürek, tek bilek olarak hareket edersek, dünyada kimse Müslümanların kutsallarına saldırma cesareti bulamaz. Peygamberimiz’in buyurduğu gibi bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz zaman kimse bizim bileğimizi bükemez.”


İlk ziyaret Bayburt'a: Sevdanız için teşekkür ediyorum
İlk ziyaret Bayburt'a: Sevdanız için teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşekkür ziyaretlerinin ilk durağı olan Bayburt’ta vatandaşlara hitap etti: 28 Mayıs'ta yüzde 82,45 oy oranıyla yine rekor kıran Bayburt'a teşekkür ediyorum. Aşkınız için, sevdanız için, gösterdiğiniz güçlü irade için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türk siyasi tarihinin en önemli seçimini geride bıraktıklarını belirten Erdoğan, “Bayburt, şahsıma gösterdiği bu teveccühle sadece bize değil, Türkiye’nin geleceğine de sahip çıktı. Bayburtlu kardeşlerimiz ‘Türkiye’nin Yüzyılı inşasında biz de varız’ dedi. İnşallah 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde sizlerden tüm Türkiye’ye örnek olacak rekor bir destek bekliyorum” diye konuştu.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Joe Biden
#İsveç
#NATO
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