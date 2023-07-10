Erdoğan'dan Biden'a İsveç mesajı: PKK atılan adımları boşa çıkardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Ukrayna’nın NATO’daki konumu, İsveç’in NATO üyeliği, F-16’ların teslimi ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı. Liderler, Vilnius’ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in, terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını, ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

F-16 TALEBİYLE İLİŞKİSİ YOK

Türkiye’nin F-16 talebinin, İsveç’in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Erdoğan, ABD Başkanı Biden’a, Türkiye’nin F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etti. Türkiye’nin, AB’ye üyelik konusunda ilkeli ve dürüst olduğunu ifade eden Erdoğan, AB’ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini, Vilnius Zirvesi’nde, AB’nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderliğinin, Türkiye’nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini kaydetti.

Kenetlenirsek bileğimizi bükemezler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Batı’da yükselen İslam düşmanlığına karşı ortak hareket edilmesi çağrısı yaptı. Kuzey Amerika Pakistan Kökenli Doktorlar Derneği’nin (APPNA) 46. Yıllık Konferansı Gala Yemeği’ne video mesaj gönderen Erdoğan, Türkiye’deki 85 milyon vatandaşın selamlarını iletti. “Türkiye ve Pakistan müstesna ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir” vurgusu yapan Erdoğan, “Kader ortaklığımızın en son örneğine 6 Şubat depremlerinin ardından bir kez daha şahitlik ettik. Pakistanlı kardeşlerimiz gönderdikleri insani yardımlarla yanımızda olduklarını bir kez daha gösterdiler” dedi.

MÜSLÜMANLARA SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Bu birliğin ve beraberliğin daim olmasını dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Batılı ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadelede ortak hareket etmemiz gerekiyor. Tek yürek, tek bilek olarak hareket edersek, dünyada kimse Müslümanların kutsallarına saldırma cesareti bulamaz. Peygamberimiz’in buyurduğu gibi bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz zaman kimse bizim bileğimizi bükemez.”















