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POLİTİKA

Erdoğan'dan Libya diplomasisi: İtalya Başbakanı Conte Türkiye'ye geliyor

Libya’da hayata geçirilen ateşkesin ardından İtalya Başbakanı Conte, bugün Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşecek. Görüşmede Libya'daki ateşkes ve sahadaki duruma ilişkin konuların ele alınması bekleniyor.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Conte'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Conte'yi kabul edecek.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz el Sarrac ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya diplomasisi bugün de devam edecek. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Libya'yı görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.

MASADA LİBYA MESELESİ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile yapacağı görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve Libya meselesi ele alınacak.

  • Konuya ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'den üst düzey bir heyet Rusya'ya gitti.

Heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan var.

Üç ismin gündeminde Libya ve Suriye'de yaşanan gelişmeler var.

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