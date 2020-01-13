Erdoğan'dan Libya diplomasisi: İtalya Başbakanı Conte Türkiye'ye geliyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz el Sarrac ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya diplomasisi bugün de devam edecek. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Libya'yı görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.

MASADA LİBYA MESELESİ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile yapacağı görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve Libya meselesi ele alınacak.

Konuya ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'den üst düzey bir heyet Rusya'ya gitti.

Heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan var.

Üç ismin gündeminde Libya ve Suriye'de yaşanan gelişmeler var.