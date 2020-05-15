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Gündem Erdoğandan Vandaki alçak saldırıya sert tepki
İSTANBUL

Erdoğan'dan Van'daki alçak saldırıya sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'daki alçak saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

PKK’lı teröristler, Van’da karantinaya alınan Eğribelen Mahallesi’ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu’na pusu kurmuş, aracı takip ederek uzun namlulu silahlarla ateş açmıştı. Alçak saldırıda belediye çalışanı Yıldırım Demir ile yolda araca binen Kinyaz Karalıoğlu adlı vatandaş hayatını kaybetmişti.

Van'daki alçak saldırıya 38 gözaltı
GÜNDEM
Van'daki alçak saldırıya 38 gözaltı

Teröristler menfur yüzünü bir kez daha gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hain saldırıya sert tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

Hain saldırıya tepkiler peş peşe geldi: Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!
GÜNDEM
Hain saldırıya tepkiler peş peşe geldi: Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!

"Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir."

  • "Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir."

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