Erdoğan'dan Van'daki alçak saldırıya sert tepki

Spor

Max Kruse liglerin devam kararına tepki gösterdi

Fenerbahçe’nin Alman futbolcusu futbolcu Max Kruse, son günlerde çıkan korona virüs vakalarıyla ilgili olarak, 'Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?' ifadelerini kullandı.