Erdoğan'ın bahsettiği 'bin 300 yıllık zeytin ağacı' 150 kilogram hasat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyede çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar programında, "Mersin'in Mut ilçesinde 1300 yaşında olan zeytin ağacı var. Onun için Mut'a gitmemiz lazım. O ağacı bir göreceğiz" demişti.
Yerden yüksekliği 5, gövde çapı ise 6 metreyi bulan ağaçtan bu yıl 150 kilogram zeytin hasat edilirken, bölge halkı Erdoğan'ın ağacı görmeye gelecek olmasından memnun olduklarını söyledi.
- Öte yandan tarihi ağaçtan toplanan zeytinlerin fabrikada işlendikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderileceği öğrenildi.