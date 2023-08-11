Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı: 10 bakanlıkta çok sayıda atama gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında yapılan atamalar şöyle;





Milli Eğitim Bakanlığı:

"Personel Genel Müdürlüğü'ne, Bülent Çiftci; İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü'ne, Özcan Duman; Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'ne, Özgür Türk; Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, Abdulkadir Özkan; Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Ömür Fatih Karakullukçu; Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne, Fethi Fahri Kaya; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Kemal Bülbül; Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Mustafa Canlı; Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Ercan Türk; Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne, Fethullah Güner; Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne, Ahmet İşleyen; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne, Tuba Korkmaz."





Ticaret Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;





"Personel Genel Müdürlüğü'ne, Yasin Aydoğan; İhracat Genel Müdürlüğü'ne, Mehmet Ali Kılıçkaya; İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne, Adem Başar; Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne, Mustafa Gümüş; İthalat Genel Müdürlüğü'ne, Mehmet Azgın; Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne, Hüsnü Dilemre; Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'ne, Emel Emirlioğlu; Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'ne, Tarık Sönmez; Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'ne, Oğuzhan Şatıroğlu; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne, Recep Koşal; Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne, Avni Dilber; Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'ne, Taha Enes Şener; Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirmeleri Genel Müdürlüğü'ne, Raif Can; Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'ne, Hakkı Karabörklü; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Ebubekir Aydoğdu; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Atila Berber; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na, Hacı Hasan Murat Özsoy ve Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Muzaffer Saraç."





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;





"Karayolları Genel Müdürü, Ahmet Gülşen; Strateji Geliştirme Başkanı, Mücahit Arman; Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Mustafa Bankaoğlu ve Sivil Havacılık Genel Müdürü, Kemal Yüksek."





Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;





"Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne, İmdat Ersoy; Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne, Şinasi Toğrol; Lojistik Genel Müdürlüğü'ne, Veysel Uyar; Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Mehmet Avcı; Tersaneler Genel Müdürlüğü'ne, Emre Dinçer; Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, Abdullah Yaldız; Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'na, Arif Koyuncu."





Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;





Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne, Tamer Karadağlı; Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'ne, Selim Terzi; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Türkay Dalan; Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne, Ömer Faruk Belviranlı; Personel Genel Müdürlüğü'ne, Nihat Umut Döktür; Sinema Genel Müdürlüğü'ne, Erkin Yılmaz; Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, İhsan Çimen; Tanıtma Genel Müdürlüğü'ne, Timuçin Güler; Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, İzzet Güven; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne, Neşe Çıldık; Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, Sinan Aksu; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na, Serkan Kayalar; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na, Abdullah Eren ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na, İsmail Kaşdemir.





İçişleri Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;





Afet ve Acil Durum Başkanlığı'na Okay Memiş; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne, İbrahim Taşyapan; Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, İbrahim Akın ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne, Mustafa İspirgil.





Dışişleri Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;





İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüklerine; Mehmet Samar, Burak Özügergin, Şebnem Cenk, İlhan Saygılı, Yaprak Balkan, Oğuzhan Ertuğrul, Esra Cankorur, Şebnem İncesu ve İhsan Mustafa Yurdakul; Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'ne, Basat Öztürk; Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'ne, Kıvılcım Kılıç; Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü'ne, Korhan Karakoç; Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü'ne, Esra Toplu; Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'ne, Esen Altuğ; İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüklerine, Hayriye Kumaşçıoğlu ve Ayşe Berris Ekinci; Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü'ne, Kaan Esener; Andlaşmalar Genel Müdürlüğü'ne, Gökhan Turan; Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüklerine, Ali Murat Başçeri ve Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş; Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'ne, Fatma Ceren Yazgan; Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne, Murat Lütem; Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü'ne, Ayda Ünlü; Protokol Genel Müdürlüklerine, Ahmet Cemil Miroğlu ve Hacı Ali Özel; Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, İrfan Neziroğlu; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Ayşe Hilal Sayan Koytak; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Ümit Ulvi Canik; Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüklerine, Zeynep Kızıltan ve Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç; Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, Mehmet Vakur Erkul; Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Haldun Koç; Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı'na, Nuh Yılmaz; Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne, Elif Kurşunlu; Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü'ne, Bülent Özcan; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na, İlker Astarcı ve Türk Akreditasyonu Kurumu Genel Sekreterliği'ne, Gülden Banu Müderrisoğlu.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;





"Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na, Ömer Bulut; Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne, Turan Konak; Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne, Yavuz Erdal Kayapınar; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne, Recep Akdeniz; Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne, Cihan Tatar; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne, Banu Aslan; Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Hakkı Alp; Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne, Murat Oral; Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne, Ömer Alan; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'ne, Nurettin Taş; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne, Hacı Abdullah Uçan; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne, Hüseyin Bayraktar; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Ahmet Küçükler; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na, İhsan Yiğit, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Sadi Kızık; Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı'na, Ertan Yetim; İklim Değişikliği Başkanlığı'na, Halil Hasar; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne, Volkan Mutlu Çoşkun ve İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Recep Türk."





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan atamalar şöyle;





Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na Raci Kaya; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, İhsan Esen; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Şükran Doğan; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ise Samet Güneş.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılan atamalar şöyle;





Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Ayşegül Yıldırım Kara; Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Tuncay Cevheroğlu; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'ne, Gülser Ustaoğlu; Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'ne, Şemseddin Yalçın; Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne, Adil Çalışkan; Personel Genel Müdürlüğü'ne, Hamza Gökhan Eryılmaz; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Serdar Öz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Mahmut Kardaş ve Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Mahmut Aslan.















