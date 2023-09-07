Ereğli Belediyesi Meclis toplantısı sonrası kavga: CHP'li üyeler emniyete götürüldü

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde alınan tarihi hezimet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmadığı CHP'de sular durulmuyor. Partinin Fatih ilçe kongresinde hem değişimciler hem de Genel Merkez’in adayı olan Yavuz Nazlıgül’ün isminin, terör örgütü DHKP-C ile olan bağlantısının ortaya çıkması sonrası listeden çıkarılmasıyla ortalık fena karıştı. İlçe Başkanı Yusuf Yetişgin'in kongrenin ertelendiğini duyurmasının ardından kongre salonunda partililer birbirine girdi. Yetişgin ise sandalyelerin ve küfürlerin havalarda uçuştuğu salonu koşarak terk etti.