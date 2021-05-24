Gündem Eren-13 Operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK

Eren-13 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Eren-13 Operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenli güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle sıcak çatışma sağlandı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyon kapsamındaki çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

  • "Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde de Eren-13 Operasyonlarında 10 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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