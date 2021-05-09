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Gündem Eren operasyonlarında toplam 40 terörist etkisiz
POLİTİKA

Eren operasyonlarında toplam 40 terörist etkisiz

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Eren operasyonlarında bugüne kadar toplam 40 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 3'ü kırmızı, 6'sı turuncu, 1'i gri kategoride bulunuyordu.

Haber Merkezi AA
Eren operasyonlarında toplam 40 terörist etkisiz
Fotoğraf: Arşiv

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Eren operasyonlarıyla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugüne kadar Eren operasyonlarıyla 3'ü kırmızı, 6'sı turuncu, 1'i gri kategoride, 2'si bölgede yönetici düzeyinde terörist etkisiz hale getirildi. Buna dün gece Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristleri de eklediğimiz zaman Eren operasyonlarında toplam 40 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu" dedi.

"OPERASYONLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Ayrıca İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi" denilerek operasyonların aralıksız devam ettiği aktarıldı.

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