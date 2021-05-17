Bakan Soylu duyurdu: Eren-13 operasyonlarında öldürülen terörist sayısı 10'a yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Eren 13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 terörist daha ETKİSİZ! Eren Operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10’a yükseldi. "
Eren 13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3️⃣ terörist daha ETKİSİZ!
Eren Operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 🔟’a yükseldi.
Kahraman @Jandarma'mıza 🤲 https://t.co/el3VRMWrsr
Eren 13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3️⃣ terörist daha ETKİSİZ!