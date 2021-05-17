Gündem Bakan Soylu duyurdu Eren-13 operasyonlarında öldürülen terörist sayısı 10a yükseldi
POLİTİKA

Bakan Soylu duyurdu: Eren-13 operasyonlarında öldürülen terörist sayısı 10'a yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, sayının 10'a yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Bakan Soylu duyurdu: Eren-13 operasyonlarında öldürülen terörist sayısı 10a yükseldi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Eren 13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 terörist daha ETKİSİZ! Eren Operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10’a yükseldi. "

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