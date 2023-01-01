'Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru operasyonu başladı

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’da "İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir." dedi. Terörle mücadelede 2022 yılına ilişkin de değerlendirmede bulunan Soylu, "DEAŞ, FETÖ, sol terör örgütleri, PKK/KCK yönelik 16 bin 212 operasyon yapıldı. 28 bin gözaltı, 4 bin 545 tutuklama gerçekleşti" ifadelerini kullandı.