CHP'li Eren Erdem'in son dönemde parti yönetimine yaptığı eleştiriler nedeniyle 'kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği' öne sürülmüştü. Erdem, iddiaya Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer'i hedef alarak yanıt vermişti.
Eren Erdem, CHP'den istifa etti
CHP eski Milletvekili ve eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, yaşananların ardından bugün yaptığı paylaşımla, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
"100 yıllık parti belediye başkanlarının oyuncağı yapıldı"
"Geçmişte, 5’li çetelerle ilişkili olduğu yönünde iddialar olan kişilerin “CHP Belediye Başkanı adayı” yapılmaması yönündeki çağrım, ve bu çağrım akabinde; herkesçe malum bir kişi olan MURAT ONGUN’un “ücret karşılığı istihdam edilmiş anonim hesaplarla” şahsımı hedef alması üzerine gösterdiğim tepki sebebiyle, partim tarafından DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞ bulunuyorum!
Kongre psikolojisinden hala çıkamamış, her gördüğü partiliye “kongredeki tutumunu hatırlatan,” ilkeli bir iktidar mücadelesi yerine, “iktidar olalımda nasıl olursa olsun; icabında mevcut düzenle uzlaşarak olsun” duygusuyla, iktidar olmak ile muktedir olmak arasındaki farkı kavrayamadığını düşündüren, kindar ve tasfiyeci bir anlayışla; kongrede karşısında olmuş isimleri bahaneler üreterek tasfiyeyi amaçlayan bir anlayışla çok sağlıklı bir yol sürülmeyeceği açıktır!
Bu bağlamda, henüz ilçe başkanı iken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na küfür ettiği için, bir belediye başkanı tarafından ödüllendirilip “YDK Başkanı” yapılan bir şahsa irademi teslim edemem!
Bu sebeple, mensubiyetinden onur duyduğum partimden istifa ediyorum.
Bugüne kadar olduğu gibi; irademi, onurumu parti örgütlerime emanet ederim."